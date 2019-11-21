Ремонт за 10,7 млн рублей детской поликлиники №2 Бердска принял вице-губернатор Юрий Петухов Новосибирской области

Заместитель губернатора региона хоть и задержался на открытие, высоко оценил работу проведенную в поликлинике и исполнение обязанностей новым главврачом Аллой Дробинской.

Открытие после ремонта детской №2 Бердска прошло 20 ноября

Открытие после ремонта состоялось 20 ноября детской поликлиники №2 Бердска. Работы велись по проекту «Здравоохранение». 8 млн рублей пошло на строительные и отделочные работы, 2 млн 260 тыс. рублей на медицинское оборудование и 500 тыс. рублей.

«Бердск достоен»

Заместитель губернатора Юрий Петухов хоть и задержался на открытие, высоко оценил работу проведенную в поликлинике и исполнение обязанностей новым главврачом.

— Бердск достоен этого, — сказал вице-мэр Юрий Петухов на открытии 20 ноября.

Он отметил, что еще совсем недавно здесь была разруха, а сейчас великолепное помещение. Это будет комфортно для маленьких пациентов.

— Я удовлетворен, что мы не ошиблись в управленческом решении, когда назначали нового главного врача, — подчеркнул Хальзов.

Также вице-губернатора подчеркнул участие мэрии города, которое также положительно повлияло на результат.

В больнице сделана лаборатория, как отмечает главврач, в той части здания, где раньше был разгром. Также установлены терминалы для получения талончиков в регистратуру на прием. На втором этаже создан зал ожидания с новыми удобными диванами, напротив которых висит табло с указанием очереди. Каждый кабинет обновлен не только отделкой, но оборудованием — новые компьютеры, электронные весы, столы, кушетки и т.д. Завезено новое оборудование для детского офтальмологического кабинета. Установлены детские столики со стульчиками, где можно порисовать.

— Благодаря совместной работе мы выполнили проставленную задачу. Коллектив хороший, способный. Здравоохранение Бердска требует вложения и финансовой составляющей и проведение капитальных ремонтов. Сейчас подана заявка на 2020 год получить еще оборудование, — казала главврач Алла Дробинская 20 ноября.

— Я в восторге от того, какие произошли преобразования в этом поликлиническом отделении! — сказал министр здравоохранения Константин Хальзов.

Создана комната матери и ребенка, где можно покормить и переодеть малышей. Отремонтирована лестница и установлены двойные перила — с поручнями для детей и взрослых. Сделана колясочная на входе в больницу. Убраны все аварийные деревья совместно с мэрией города. Прием врачей поликлинике начнется с 21 ноября.

Что впереди

Следующими на очереди — стоматология во взрослой поликлинике на ул. Пушкина №172 и детская поликлиника №1 на ул. Ушакова. Их планируют сдать в декабре.

Решается и кадровый вопрос. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск» поликлиники Бердска пополнятся двумя педиатрами. Переманили семью детских врачей двухкомнатной квартирой из Барнаула в поликлинику Бердска. Также появится новый лор-врач — ему дали однокомнатную квартиру. Жилье выделено мэрией Бердска.

Автор видео Алена Романцова.