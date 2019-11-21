Фирменные оладьи печет детям начальник соцзащиты Бердска

Наталья Скоромных- мама сына, дочки, бабушка двух очаровательных внучек

Наталья Скоромных родилась в Алтайском крае, потом училась в институте культуры, после ее направили в Казахстан, где родился сын, потом с мужем военным переехали в Бердск. Здесь родилась дочка Даша.

— У нас самая лучшая мама на свете! Спасибо, что ты всегда рядом с нами. За каждый прожитую улыбку спасибо, за каждый момент, когда ты радуешься или переживаешь за нас. Мы любим посидеть вечером, выпить чаю с твоими фирменными оладьями. Ты нас расспросишь, как прошел день. и расскажешь, что было у тебя. Твоему упорству и жизнелюбию можно учиться всю жизнь. Здорово, что ты всегда с нами на одной волне! Ты не только наша мама, но и самый лучший друг. А еще бабушка двух внучек — Вики и Сони, которые тебя просто обожают!

Всегда улыбайся и меньше грусти. Оставайся всегда такой же доброй и понимающей. Мамуля, мы тебя очень любим. Спасибо, что ты у нас есть! — обратились к Наталье Юрьевне ее дети.