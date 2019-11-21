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Фирменные оладьи печет детям начальник соцзащиты Бердска

14:15 21.11.2019, Елена Белоусова Фото: предоставлено Дарьей Скоромных
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В честь Дня матери «Курьер.Среда.Бердск» рассказывает о ваших мамах. Героиня нашей рубрики — Наталья Скоромных.

Фирменные оладьи печет детям начальник соцзащиты Бердска
Наталья Скоромных- мама сына, дочки, бабушка двух очаровательных внучек
Сюжет: Мамочка милая моя
Фирменные оладьи печет детям начальник соцзащиты Бердска

Фирменные оладьи печет детям начальник соцзащиты БердскаСравнили маму с орхидеей ее дочери в Бердске

Наталья Скоромных родилась в Алтайском крае, потом училась в институте культуры, после ее направили в Казахстан, где родился сын, потом с мужем военным переехали в Бердск. Здесь родилась дочка Даша.
— У нас самая лучшая мама на свете! Спасибо, что ты всегда рядом с нами. За каждый прожитую улыбку спасибо, за каждый момент, когда ты радуешься или переживаешь за нас. Мы любим посидеть вечером, выпить чаю с твоими фирменными оладьями. Ты нас расспросишь, как прошел день. и расскажешь, что было у тебя. Твоему упорству и жизнелюбию можно учиться всю жизнь. Здорово, что ты всегда с нами на одной волне! Ты не только наша мама, но и самый лучший друг. А еще бабушка двух внучек — Вики и Сони, которые тебя просто обожают!
Всегда улыбайся и меньше грусти. Оставайся всегда такой же доброй и понимающей. Мамуля, мы тебя очень любим. Спасибо, что ты у нас есть! — обратились к Наталье Юрьевне ее дети.

Фирменные оладьи печет детям начальник соцзащиты Бердска
Фирменные оладьи печет детям начальник соцзащиты Бердска
Фирменные оладьи печет детям начальник соцзащиты Бердска
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От редакции

Расскажете о своей маме?

Аноним, 21 ноября 2019 15:06
Не скромно

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