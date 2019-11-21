В 2020 году посчитают количество детей занятых дополнительным образованием

В России посчитают детей занятых дополнительным образованием

Министерство просвещения пообещало, что в 2020 году апробирует новую модель расчета охвата детей дополнительным образованием. Пока в России нет инструмента, который бы позволил посчитать количество детей, посещающих кружки и секции дополнительного образования, включая детей, занимающихся у индивидуальных предпринимателей, считают в ОНФ.

Эксперты ОНФ занимаются проблемой с 2014 года. Президент РФ Владимир Путин дал по итогам форума ОНФ «Качественное образование во имя страны» поручение изменить федеральное статистическое наблюдение в сфере учета детей, охваченных допобразованием, для исключения двойного учета. Но оно не выполнено до настоящего времени.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой был направлен депутатский запрос координатора проекта ОНФ «Равные возможности – детям» Любови Духаниной по совершенствованию методов оценки количества детей, охваченных дополнительным образованием. Представители Минэкономразвития согласились с ОНФ, что следует доработать методику расчета охвата детей дополнительным образованием, а в Минпросвещения сказали, что будут учитывать детей, которые получают дополнительное образование на занятиях у индивидуальных предпринимателей – обладателей лицензии на образовательную деятельность.

ОНФ предлагает внедрить по всей стране персонифицированный учет детей – это точный инструмент оценки охвата. Сегодня он используется вместе с персонифицированным финансированием в 42 регионах России. Он не только решает проблему «двойного» счета, но может объективно показать, какие дети не занимаются дополнительным образованием, по каким причинам они не ходят в секции.

Подобная мера, считает Любовь Духанина, поможет к 2024 году привлечь к дополнительному образованию 80% детей от 5 до 18 лет, как того требует одна из ключевых задач нацпроекта «Образование». Сегодня на реализацию мероприятий проекта «Успех каждого ребенка» направляются большие средства, но сколько ребят могут в действительности воспользоваться его возможностями, пока понять невозможно.