От рака кишечника защитит клетчатка: Цельнозерновые крупы,овощи, бобовые, картофель

Если говорить конкретно о колоректальном раке, то сидячий образ жизни способствует возникновению очагов хронического воспаления в органах ЖКТ, а это, в свою очередь, одна из причин рака.

Продукты с высоким содержанием клетчатки защищают от рака кишечника

В целом нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, а также курение и чрезмерное употребление спиртного — вот факторы, которые повышают вероятность развития рака кишечника. Для того, чтобы защититься от этого опасного онкологического заболевания, нужно обзавестись привычками, направленными против этих вредных факторов — советуют эксперты.

Старайтесь как можно больше двигаться. Физическая активность защитит вас не только от рака, но и от огромного количества других заболеваний. Если говорить конкретно о колоректальном раке, то сидячий образ жизни способствует возникновению очагов хронического воспаления в органах ЖКТ, а это, в свою очередь, одна из причин рака.

Пересмотрите свою диету и включите в нее продукты с высоким содержанием клетчатки. Цельнозерновые крупы, овощи и фрукты, бобовые, картофель — вот богатые клетчаткой продукты, которые должны присутствовать в вашем рационе. Отметим, что повышенный риск рака кишечника характерен для тучных людей, поэтому следите за своей фигурой.

Отказ от алкоголя и сигарет — это само-собой, поэтому тут заострять внимание не будем. Важно понимать, что не стоит лишний раз подвергать свой организм разрушающему воздействию опасных химикатов, поэтому старайтесь поменьше контактировать с бытовой химией и заведите себе привычку почаще бывать на свежем воздухе.

Источник: Planet Today