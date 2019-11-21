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Общество / Стиль жизни

Анастасии Заворотнюк стало значительно лучше

09:58 21.11.2019 Фото: wikipedia.org
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Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Российская актриса Анастасия Заворотнюк сейчас находится в реабилитационном центре, а не в клинике или хосписе.

Анастасии Заворотнюк стало значительно лучше

Родные Заворотнюк подтвердили, что она действительно проходит лечение, но опровергли сообщения о коме и неспособности самостоятельно дышать.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, а не в клинике или хосписе. Об этом рассказал пожелавший остаться неназванным друг мужа артистки Петра Чернышева.

«Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось <…> И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток», — пояснил он.

По его словам, раньше актриса была лежачей больной, а «сейчас ходит, нормально слышит, разговаривает», играет с годовалой дочкой Милой, к тому же у нее снова проснулся аппетит. Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры, а ее супруг предполагает, что есть надежда на выздоровление.
Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем сделала официальное заявление.
Родные Заворотнюк подтвердили, что она действительно проходит лечение, но опровергли сообщения о коме и неспособности самостоятельно дышать.
Источник: РИА Новости
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Выздоравливай, Настя!

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