Анастасии Заворотнюк стало значительно лучше

Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Российская актриса Анастасия Заворотнюк сейчас находится в реабилитационном центре, а не в клинике или хосписе.

Родные Заворотнюк подтвердили, что она действительно проходит лечение, но опровергли сообщения о коме и неспособности самостоятельно дышать. Российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в реабилитационном центре, а не в клинике или хосписе. Об этом рассказал пожелавший остаться неназванным друг мужа артистки Петра Чернышева.

«Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось <…> И со зрением стало лучше. Врачи говорят, что опухоли удалили удачно, не задели здоровых клеток», — пояснил он.

По его словам, раньше актриса была лежачей больной, а «сейчас ходит, нормально слышит, разговаривает», играет с годовалой дочкой Милой, к тому же у нее снова проснулся аппетит. Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры, а ее супруг предполагает, что есть надежда на выздоровление.

Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга. Семья актрисы долго не комментировала эту информацию, однако затем сделала официальное заявление.