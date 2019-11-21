Роструд рассказал о продлении новогодних каникул

Длинные выходные — новогодние или майские — можно продлить на законных основаниях, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком.
Согласно Трудовому кодексу, право на отпуск появляется у работника после шести месяцев непрерывной работы на одном месте (раньше полугода — по соглашению сторон). Затем отпуск можно взять в любое время — в соответствии с составленным графиком.
Исходя из этого, отметили в Роструде, работник может уйти в отпуск в любой день, и 9 января — не исключение. Но следует заранее обозначить эти даты в графике отпусков или просто договориться с работодателем.
За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен — под подпись.
В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.