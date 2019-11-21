Роструд рассказал о продлении новогодних каникул

Согласно Трудовому кодексу, право на отпуск появляется у работника после шести месяцев непрерывной работы на одном месте Длинные выходные — новогодние или майские — можно продлить на законных основаниях, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком.

Согласно Трудовому кодексу, право на отпуск появляется у работника после шести месяцев непрерывной работы на одном месте (раньше полугода — по соглашению сторон). Затем отпуск можно взять в любое время — в соответствии с составленным графиком.

Исходя из этого, отметили в Роструде, работник может уйти в отпуск в любой день, и 9 января — не исключение. Но следует заранее обозначить эти даты в графике отпусков или просто договориться с работодателем.

За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен — под подпись.