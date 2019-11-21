Терапевтическое лечение в клинике «Цематеб»

С января 2016 г. в клинике «Цематеб» открыты терапевтические направления работы:
Эндокринология. Комплексные подходы к лечению ожирения. Диагностика и многофакторное управление сахарным диабетом. Проблемы остеопороза. Заболевания щитовидной железы. Другие вопросы эндокринологии.
Детская эндокринология. Все вопросы.
Терапия. Гипертоническая болезнь (индивидуальный подбор и минимизация доз гипотензивных препаратов). Ишемическая болезнь сердца (профилактика приступов стенокардии. Определение липидного спектра — профилактика атеросклеротических образований. Определение показаний к оперативному лечению). Другие проблемы терапии.
Время работы
Понедельник с 9.00 до 19.00
Вторник с 9.00 до 14.00
Среда с 9.00 до 19.00
Четверг с 9.00 до 14.00
Пятница с 9.00 до 19.00
Врачебные приемы — по предварительной записи в соответствии с графиком приема врача.
Наш адрес: г. Бердск, ул. Ленина, д. 13в
Контактный телефон: 8 383 41-2-15-48; 8 913 375 64 55.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
Источник: Раздел Клиники «Цематеб» на сайте Весь Бердск