Почему все больше россиян выбирают гражданский брак?

В прошлом году было зарегистрировано всего 893 тысячи браков — в 1990 году, для сравнения, этот показатель был на уровне 1.3 млн. Молодежь больше не считает брак союзом на всю жизнь.

Сейчас в России фиксируется минимум браков за последние тридцать лет

Все больший процент граждан Российской Федерации отказывается вступать в официальные браки, так как последние подразумевают различные сложности при разводе. О том, как нежелание россиян вступать в официальные брачные союзы влияет на отношения — и рассказали эксперты.

Согласно статистике Росстата, сейчас в России фиксируется минимум браков за последние тридцать лет. В прошлом году было зарегистрировано всего 893 тысячи браков — в 1990 году, для сравнения, этот показатель был на уровне 1.3 млн. Специалисты говорят, что снижение числа браков — это тенденция, актуальная не только для России, но и для всех развитых стран.

«Молодежь больше не считает брак союзом на всю жизнь. Соответственно, нежелание вступать в брак является защитой от связанных с разводом трудностей. Например — от потери имущества. Особенно сильно россиян пугают алименты и перспектива остаться без квартиры», — говорит Александр Синельников, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова.

Современные люди ценят прежде всего собственный комфорт, поэтому не хотят обрекать себя на связанные с возможным разводом трудности. Брак, соответственно, перестал быть союзом для достижения экономических или социальных целей, и стал заключаться с интересами в области гедонизма. Отношения в так называемых гражданских браках строятся без обязательств, которые в официальном браке как бы накладываются откуда-то сверху.

Источник: Planet Today