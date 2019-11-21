Выехала на встречку и влетела под грузовик SCANIA девушка из Кемерово на Ладе на трассе «Сибирь» в Новосибирской области

Девушка выехала на встречку и не справилась с управлением

19 ноября в 10.45 на 73-м км автодороги Р-255 «Сибирь» 31-летняя жительница Кемеровской области, управляя автомобилем «Лада 21440», двигаясь со стороны деревни Ояш в направлении Мошково, не справилась с управлением, выехала на полосу для встречного движения, где совершила столкновение со встречным грузовым автомобилем «Скания» под управление 28-летнего жителя г. Дзержинск. В результате аварии от полученных травм водитель «Жигулей» скончалась на месте. В настоящее время по данному факту сотрудники ГИБДД проводят доследственную проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД по НСО