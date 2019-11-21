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Видео попытки суицида расчленителя-историка Соколова попало в Сеть

10:00 21.11.2019 Фото: Стоп-кадр с видео
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Во время следственного эксперимента Олега Соколова привезли в его квартиру на Набережной Мойки, где он совершил убийство своей возлюбленной, Анастасии Ещенко. С него сняли наручники, и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик.

Видео попытки суицида расчленителя историка Соколова попало в Сеть
Доцент СПбГУ Олег Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

В Петербурге продолжается расследование резонансного убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. 64-летний возлюбленный девушки доцент-историк Олег Соколов убил ее выстрелом, а затем распилил на части и пытался скрыть улики в воде Мойки. Во время следственного эксперимента Наполеон-расчленитель пытался покончить с собой. Видео оказалось в распоряжении НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.

Историк, доцент СПбГУ Олег Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте, который проходил в минувшую пятницу, 15 ноября.
Во время следственного эксперимента Олега Соколова привезли в его квартиру на Набережной Мойки, где он совершил убийство своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко. С целью чистоты эксперимента с него сняли наручники, и доцент воспользовался моментом, чтобы схватить кортик, который находился на столе. Сотрудники правоохранительных органов быстро среагировали и предотвратили попытку.

Напомним, утром 9 ноября доцента СПбГУ выловили из реки Мойки. Он пытался утопить пакет, в котором, как оказалось впоследствии, были отрубленные женские руки. Выяснилось, что Соколов застрелил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, которая проживала с ним вместе, а затем распилил ее на части и одну за одной топил их в Мойке. Видеокамеры запечатлели, как мужчина пытается избавиться от улик.

Соколов является отцом-основателем российской реконструкции, а также большим поклонником и исследователем жизни и эпохи полководца Наполеона.
Доцент оформил явку с повинной и признался в содеянном. Суд арестовал его на два месяца. Историк будет находиться под стражей до 8 января.

Источник: Невские новости

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