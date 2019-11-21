Смерть ради экономии: Бросаются под поезда и лезут под вагонами через рельсы жители Бердска

Живущие на ул. Калинина и в Агролесе каждый день рискуют жизнью. Они пробили лазы в защитном заборе, чтобы сокращать путь. И жалуются, что нет нормальной дороги до пешеходного моста через железную дорогу.

Железнодорожники могут появляться на путях только в ярких жилетах

Бердский вокзал преобразовывается. Скоро здесь появится новый вокзальный комплекс с безопасными для пассажиров переходами. Пешеходный мост оставят только для жителей той части города, что расположена за железной дорогой, убрав спуски на перроны. Но железнодорожники не уверены, что мост станет единственным путем в город через рельсы.

Десятки лет проживающие на ул. Калинина и в поселке Агролес ходят напрямую через рельсы, игнорируя безопасный переход. Местные «умельцы» прорубили в железнодорожном ограждении 6 лазов, через которые сокращают себе путь. За забором и по мосту, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», идут только гости или впервые попавшие в этот район города.

— В прошлом году на железной дороге в Бердске погибло два человека, в 2017-м — четверо. Все они попали под поезд, когда переходили рельсы в неположенном месте. Несмотря на все наши предупреждения, люди ходят по железной дороге, рискуя жизнью. Хождение по путям — это нарушение федерального закона, за которое предусмотрено административное наказание в виде штрафа, — рассказала начальник станции Бердск Наталья Ковалева.

Пешеходы-нарушители

И тут же в подтверждение ее слов на камнях вдоль рельсов появляется девушка. Она идет из Агролеса. Сделав круглые глаза, сообщила, что первый раз идет здесь, дескать, пошла за остальными по протоптанной тропинке, на запрещающие знаки не обратила внимания.

— А как ходить? По мосту? Я только вчера приехала, не знала этого, — оправдывается девушка. Стоит отдать должное, с вокзала она возвращалась уже по безопасному пути.

Но следом за ней вереницей идут люди в оба направления — в город и обратно в направлении ул. Калинина. И многие из них удивляются, узнав от начальника станции, что ходить по путям нельзя.

— Все агролесовцы ходят здесь. Хотя до снега это очень неудобно — камни, обувь портится. Но дорога за забором, ведущая к мосту всегда грязная, разбитая. А тропинка вполне удобная, — рассуждают пешеходы-нарушители.

Сокращают путь за смертью

Автор видео Анастасия Солодкова



Несанкционированный проход закрывать бесполезно — ломают

Пожилая женщина, с трудом перешедшая через рельсы, оправдывается: нет сил подниматься на мост.

— Я 70 лет здесь прожила, неужели ж я не пойду по короткому пути. Тем более, что лазить по ступенькам мне сейчас тяжело. Но главное — у нас нет дороги. Мне сказали, что у нас с советских времен асфальт лежит. Если бы сделали тротуар, подъемник на мост, конечно, не ходила бы через рельсы, — отметила Тамара Васильевна, сообщив, что знает о штрафах. Но нарушает на свой страх и риск, как и все ее соседи с ул. Калинина — и молодые, и старые.

Следом другая пенсионерка, завидев идущий поезд, ускорилась, буквально на коленях перелезая через железнодорожные пути. Успела.

— Если поезд остановится, она под ним полезет, как делают многие, — прокомментировала Наталья Владимировна. И обратилась к рискованной бердчанке солидного возраста. — А вы не боитесь, что поезд вас собьет?

— Так он по той стороне идет. Я перешла, поезда еще не было. Я все время здесь хожу. По мосту? Ого! Не то, что тяжело… Там, за забором, идти негде. Там и дороги нет, и страшно — нападают. По широкой дороге тоже ходить невозможно — лужи. Если бы был нормальный проход… Знаю, что сбивают насмерть. Но куда нам деваться? — поведала Екатерина Григорьевна, живущая в поселке между ул. Калинина и Агролесом.

По словам Натальи Ковалевой, натоптанная тропа за сплошным ограждением вне закона, поскольку находится в зоне отвода земель железной дороги. О нормальном пути до моста должна позаботиться муниципальная власть. РЖД нужно договориться с городскими властями ради благоустройства дороги к мосту. Нужно найти выход из ситуации ради сохранения человеческих жизней, полагает начальник станции Бердск.

— Заделать самодельные проемы невозможно. Сразу все ломают. Начинают жаловаться вплоть до президента, что им мешают ходить…. Вот, смотрите, идет ребенок наверняка в наушниках, ничего не слышит. Его родители научили переходить рельсы в неположенном месте. Однозначно, что взрослые вместе с ним таким образом сокращали путь, показав плохой пример, — поведала Наталья Ковалева.

Один из незаконных лазов в железнодорожном ограждении выходит прямо к «пентагону» на ул. Вокзальной. И в конце несанкционированной тропы от рельсов сделали пешеходный переход с соответствующими дорожными знаками и «зеброй», как бы поощряя запрещенные проход через железнодорожные пути. Это ложная забота о безопасности пешеходов, считает Наталья Ковалева.

Остановите поезд, я пройду

Автор видео Анастасия Солодкова



Железная дорога выплачивает большие компенсации семьям погибших на рельсах, даже если те нарушили требования безопасности. Но профилактика «непроизводственного травматизма» не помогает, сетует начальник станции Бердск. У каждого несанкционированного прохода в заборах повесили предупреждающие таблички, есть обязательные знаки. Проводят рейды с полицией, выписывают штрафы. Но 100-рублевое наказание никого не пугает. Был бы штраф 1000 рублей, рискующих поубавилось бы, полагает начальник станции.

Приступив к работе в Бердске два года назад, она начала постоянно общаться с местными жителями, пытаясь искоренить нарушения и сохранить человеческие жизни. Она поддерживает жителей ул. Калинина, которые сетуют на отсутствие нормального пути до моста. Но агролесовцы вообще хотят, чтобы у них установили семафор с кнопкой, чтобы они останавливали поезда, когда нужно перейти железную дорогу.

— Это невозможно! А возле Агролеса очень опасный поворот, снижающий видимость, скорость у поезда большая. Даже если он затормозит, он 400 метров будет еще двигаться юзом, — предостерегает Наталья Владимировна.

Минут за 15 прогулки по станции мы насчитали не менее 10 человек, перешедших рельсы там, где им удобно. При том, что это было обеденное время. А в утренние и вечерние часы пик, по словам Ковалевой, люди идут просто сплошным потоком. Между тем, за сутки через станцию Бердск проходят 38 пар пассажирских поездов (пригородные электрички и дальнего следования в оба направления), вдвое больше грузовых составов и десятки маневровых тепловозов.

— Мне непонятна логика людей: те же метры они проходят через рельсы и вдоль железнодорожных путей, что могли бы пройти за забором до моста по безопасной территории. На разве можно ставить на часу весов пару минут подъема по ступеням и свою жизнь, жизнь своего ребенка? — возмущена Наталья Ковалева. — Зимой насыпь покрывается снегом, тропа становится скользкой, но они все равно лезут, преодолевая крутую гору с нескольких попыток. Идут с детьми, с колясками, с сумками. В районе АЗС жители Агролеса оборудовали себе ступеньки из шпал для удобного подъема.

Пять минут сохранят жизнь

Мы прошли обычным шагом от самой дальней точки ул. Калинина до пешеходного моста на вокзале. Путь занял 6 минут. С вокзала можно уехать дальше на автобусе или маршрутке. Есть только три разрешенных перехода через рельсы в районе ул. Калинина и Агролеса — железнодорожный переезд слева от вокзала, пешеходный мост на самой станции и тоннель, ведущий на автодорогу. Самый удобный для пешеходов — конечно, мост.

— Добавьте себе одну остановку общественного транспорта. Доезжайте не до «Спортивной», а до «Вокзала». Идти придется одно и то же расстояние. Но ты точно останешься жив. Нужно только один раз серьезно задуматься. Мне страшно смотреть, когда люди ленятся подниматься на мост или обходить состав и пролезают под вагонами. На кого им пенять в случае трагедии? Как будто люди не хотят жить, экономя несколько минут, — рассуждает начальник станции.

Несколько раз во время нашего пути поезда сигналили, тем самым «разгоняя» мешающих на рельсах людей.

На станцию Бердск подошла электричка. На перрон высыпали пассажиры. Кто-то пошел на остановку, кто-то привычно направился через рельсы по опасному пути. И только одна девушка, как она представилась, Ирина перешла через мост на ул. Калинина. Они из приезжих, и была крайне удивлена тем, что бердчане так легко и беззаботно рискуют жизнью:

— Мне в голову не пришло пролезать под стоящим поездом или идти вдоль рельсов. Странные у вас живут люди…

Автор видео Анастасия Солодкова

