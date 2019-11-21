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Единый call-центр в поликлиниках создает новый главврач Алла Дробинская в ЦГБ Бердска

12:45 21.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Вице-губернатор Юрий Петухов приказал министру здравоохранения Константину Хальзову в кратчайшие сроки помочь Алле Николаевне решить все вопросы .

Единый call центр в поликлиниках создает новый главврач Алла Дробинская в ЦГБ Бердска
Главврач Алла Дробинская рассказала о создании колл-центра для поликлиник Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Единый call центр в поликлиниках создает новый главврач Алла Дробинская в ЦГБ Бердска

Единый call-центр в поликлиниках создает новый главврач Алла Дробинская в ЦГБ БердскаРемонт за 10,7 млн рублей детской поликлиники №2 Бердска принял вице-губернатор Юрий Петухов Новосибирской областиЕщё 45 новостей

Колл-центр создает глав-врач Центральной городской больницы Бердска Алла Дробинская. Об этом она рассказала министру здравоохранения Константину Хальзову и вице-губернатору Юрию Петухову на открытии после ремонта детской поликлиники №2 Бердска 20 ноября. Напомним, состоялось торжественное открытие после ремонта по проекту «Здравоохранение» на 10,7 млн рублей детской больницы в Микрорайоне Бердска. Алла Николаевна попросила помочь Юрия Петухова со штатным расписанием. Это первый подобный проект в Бердске.

— У нас существует проблема дозвона в регистратуру, идут жалобы. Мы планируем сделать единый колл-центр. 7 операторов в смену будут работать, — рассказала Алла Дробинская 20 ноября.

Сейчас на каждом отделении свои регистраторы. Напомним, бердчане говорили, что в детской поликлинике Бердска на «сущий ад». Люди жаловались на то, что невозможно выстоять огромные очередями и дозвониться в регистратуру. Это будет комплекс для всех поликлиник Бердска — две взрослых и две детских поликлиники, плюс стоматология.

— Сейчас нам Ростелеком готовит информацию. Нам нужна помощь по штатному расписанию, — уточнила Алла Николаева вице-губернатору.

— Когда вы решите этот вопрос? — обратился к министру здравоохранения вице-губернатор Юрий Петухов.

— Как будет запрос — так решим, — ответил Константин Хальзов.

— Он уже поступил. Здесь нужно решить в самые кратчайшие сроки. Я готов посодействовать, — сказал Юрий Петухов.

Смотрите подробности беседы первых лиц в здравоохранении на видео.

Автор видео Алена Романцова.

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