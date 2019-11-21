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В кафе «Пекин city» поужинала группа «Мираж» после успешного концерта в Бердске

16:11 21.11.2019, Ульяна Коваль Фото: Предоставлено Ульяной Коваль
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19.11.19. Именно эту дату с нетерпением ждали бердские поклонники творчества Маргариты Суханкиной. Перед гастролями в Барнауле звезда со своими музыкантами попробовала блюда китайской кухни от местных мастеров.

В кафе Пекин city поужинала группа Мираж после успешного концерта в Бердске
Маргарита Суханкина (на фото — слева) с аншлагом выступила в Бердске, а после поужинала в кафе «Пеккин»

Золотой голос группы «Мираж» Маргарита Суханкина со своим творческим коллективом выступила 19 ноября на сцене бердского ДК «Родина». В зале был аншлаг, ни единого свободного места, зрители даже стояли в проходах, точнее  танцевали — усидеть под хиты 1990-х было очень сложно. Танцевали и пели, даже сидя, ведь те песни, которые исполняла Суханкина, многие годы не смолкали в колонках фанатов группы «Мираж». Их знает наизусть несколько поколений.

В Бердск звездные музыканты приехали из Омска, а затем их ждали поклонники в Барнауле. Перед дальней дорогой артисты решили подкрепиться. И для ужина выбрали одно из популярных заведений нашего города — кафе «Пекин city».

Персонал встретил московских звезд на лестнице с цветами и песнями. И, конечно, достойным ужином, после которого Маргарита Суханкина оставила в книге отзывов положительный комментарий и автограф.

Сотрудники кафе «Пекин city» заранее знали о звездном ужине и получили от общения музыкантами «Миража» массу позитива:
— Нам было очень приятно, когда организаторы поставили нас в известность о том, что после концерта заедут на ужин. Мы тоже присутствовали на концерте, но уехали чуть раньше, что бы подготовить встречу. Артистов встретили, накормили, общались и шутили всё то время, пока они находились у нас. Дождавшись 00.00 поздравили барабанщика Андрея Харчевникова с днем рождения. Праздновать его они будут уже в Барнауле. У Маргариты очень сплоченный, дружный и талантливый коллектив с хорошим чувством юмора. Мы им желаем творческих успехов и ждем в гости снова!

В кафе Пекин city поужинала группа Мираж после успешного концерта в Бердске

*на правах рекламы 

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