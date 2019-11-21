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Сэкономить на моче: 160 водителей давятся в очереди за справкой к наркологу в Бердске

12:19 21.11.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Некоторые бердчане занимали очередь в 4 часа утра. За полчаса до конца приема более 100 человек еще не получили справки. Многие хотят сдать мочу и кровь дешевле. До 22 ноября осталось совсем немного времени.

Сэкономить на моче: 160 водителей давятся в очереди за справкой к наркологу в Бердске
Более 100 человек ждали очереди за справкой за 30 минут до окончания приема нарколога

Огромная очередь образовалась за справкой к наркологу для получения или замены водительских прав 22 ноября в Бердске.

В наркологическое отделение, расположенное на третьем этаже, очередь выстроилась практически от входных дверей в здание. В 11 часу утра список составлял 160 человек.

Люди толпятся к врачу

Автор видео Галина Панчева

В последний день, когда справку от нарколога можно было получить за 260 рублей с копейками, занял очередь к доктору Иван Георгиевич. Нововведения свались как снег на голову — прочел по телевизору бегущую строку.

— Я уже второй раз меняю водительские права. Первый раз пришел, нарколог журнал пролистал, привода не числилось, и все — справку выписал, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин.

— Мы здесь все по одной причине — не хочется переплачивать, говорят, что придется потом платить за медкомиссию 7000 рублей, — сказал водитель из очереди.

Народ поставили в известность в последние дни, а не за какой-то срок, отметил Денис Оттович. Он занял очередь к наркологу в 7.00, в 11 часу утра перед ним было еще человек 30.

— Усложнили всю систему. Делают неправильно. Должны были усложнить систему в отношении тех, кто попадался или был замечен. В отношении других людей это бессмысленно. Все эти анализы можно спокойно подменить. Мочу кто угодно может сдать, кровь кто угодно может сдать. Ведь сдавать будешь в коммерческих организациях. Здесь нет оборудования. Заработок сторонних компаний вырастет. Нововведение абсолютно не имеет практического значения. Никто не будет смотреть, писаешь ли ты в баночку по паспорту, или сдаешь кровь по паспорту. В коммерческой организации на паспорт точно не будут смотреть, — подчеркнул Денис Оттович.

Только вчера Юлия Константиновна узнала, что при замене водительских прав с 22 ноября придется за медкомиссию платить гораздо больше. Поэтому с утра приехала в наркологию.

— Меня волнует финансовая сторона вопроса, это будет недешево, но главное, за что? — задалась вопросом молодая бердчанка.

Галина Николаевна стоит в очереди и боится, что ее руководитель узнает о том, что она вместо того, чтобы работать, находится в наркологии. Тогда будут неприятности.

— Мне вчера только сын сказал, что меняются правила при замене прав. Сегодня уже слышала по радио и телевидению. Я была в шоке. Пришла, а здесь толпа народа. Говорят, что кто был в списке в числе первых, пришел сюда к 4 утра. Я по списку 137, — рассказала Галина Николаевна.

По словам бердчанки Ларисы, она уже третий день подряд приезжает в наркологию, отпрашивается с работы. И не может попасть к наркологу. Сегодня она в очереди 104. Говорит, что может даже потерять работу. Срок водительского удостоверения истек, а она не может попасть к наркологу. А ее работа менеджера сопряжена с постоянными разъездами.

— Я не думаю, что что-то поменяется в лучшую сторону. Если мы еще кровь сдавать начнем и мочу, будут ли справляться медики. Это сколько времени займет прием одного человека? Тогда, скорее всего, нужно будет организовывать какую-то запись, время приема увеличивать, — отметила Лариса.

За два часа приема, как рассказали в очереди, врач приняла 30 человек.

До последнего пациента принимать не будут, сказали, что в 11.00 закроют дверь — и все, пожаловались в очереди. Между тем народ продолжал ждать часа «икс», в надежде на то, что их примут.

С 4 утра занимали очередь к наркологу водители Бердска

Автор видео Галина Панчева

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», приказ Минздрава, который вводит новый порядок получения медицинской справки для ГИБДД, вступит в силу 22 ноября. Кандидаты в водители и действующие водители, которые хотят обменять права или вернуть их после лишения, должны сдавать дополнительные дорогостоящие анализы.

Обязательным для получения прав станет тест на определение присутствия в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Эта изоформа белка считается маркером, который указывает на то, что человек часто злоупотребляет алкоголем.

Желающие получить медсправку для ГИБДД должны будут сдавать мочу для проверки на наркотики. Тест на наличие признаков употребления психоактивных веществ проводится с помощью полосок-индикаторов, которые в случае присутствия в образце наркотиков окрашиваются в определенные цвета.

Стоимость этих анализов оплачивается дополнительно.

Обследование психиатром-наркологом, в том числе определение наличия психоактивных веществ в моче и проведение теста на CDT проходит в медучреждениях, которые должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг по психиатрии-наркологии и лабораторной диагностике либо клинической лабораторной диагностике.Анализ на присутствие в моче наркотиков должен проводиться в течение двух часов после сдачи, а у медкомиссий, осуществляющих обмен информацией с нарко- и психдиспансерами, своих лабораторий нет. Анализ на CDT делается четыре часа, поэтому приехать в наркодиспансер, скорее всего, придется дважды: для сдачи крови и получения результата.

Сэкономить на моче: 160 водителей давятся в очереди за справкой к наркологу в Бердске
Сэкономить на моче: 160 водителей давятся в очереди за справкой к наркологу в Бердске
Сэкономить на моче: 160 водителей давятся в очереди за справкой к наркологу в Бердске
Сэкономить на моче: 160 водителей давятся в очереди за справкой к наркологу в Бердске
Сэкономить на моче: 160 водителей давятся в очереди за справкой к наркологу в Бердске
Сэкономить на моче: 160 водителей давятся в очереди за справкой к наркологу в Бердске
Сэкономить на моче: 160 водителей давятся в очереди за справкой к наркологу в Бердске
Сэкономить на моче: 160 водителей давятся в очереди за справкой к наркологу в Бердске
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От редакции

Вы успели получить справку от нарколога?

Slon, 21 ноября 2019 12:37
Как мне нравится эта страна, 7000 за справку, сейчас начнут их продавать от 3500 руб.
Виктор, 21 ноября 2019 12:57
Никакого отношения к безопасности движения на дорогах это не имеет, в первую очередь это желание определенных лиц обогатится и вытащить из карманов населения последние деньги. Конечно, у кого есть машинешки для дачи и огородов будут занимать деньги или брать кредиты если занять не у кого. Этот закон не оградит наркоманов и пьяниц от получения прав. Как и все прочее в нашей стране сейчас продается и уж кто-кто а наркуши справки себе достанут. А зачем все население заставлять платит,..ну какие наркоманы среди пенсионеров после 60 лет, кто колется давно бы к этому возрасту сдох. Зачем заставлять проходить эти анализы, если есть диспансеры и пр. где они стоят на официальном учете или кто ловился на этом. ВОТ ВЫ ИХ сначала всех лишите, а так это превращается по факту в дополнительные сборы денег с нищего населения. Все это пойдет в чей-то конкретный карман
qwerty, 21 ноября 2019 13:13
все это будет делаться на "блага народа и по его горячим просьбам" до тех пор пока в карманах людей не останется ничего кроме дыр. Ох, плохо это кончится.
олег, 21 ноября 2019 13:20
Откачка денег.Употребление и ЗЛОупотребление это как минимум разные понятия.С нарколыгами да это тема стоит выявления,но ни таких денег.Процентов 90 нашего Брата после работы полтарашечку пивка, ужин и в люльку.А эти .... диагноз нам поставили АЛКАШ.
Аноним, 21 ноября 2019 13:24
Как всегда и везде тариф З...ли еще и собирать некому.
Министерство об этом не подумало.

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