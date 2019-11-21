Растерзала насмерть йоркширского терьера Симона цепная собака в Бердске

В мэрии хозяйке погибшего пса заявили, что административную ответственность за подобное в регионе отменили. А полиция уже полтора месяца после смерти домашнего любимца «тянет резину».

Йоркширский терьер Симон стал членом семьи, которая считает его потерю трагедией

Уже больше месяца прошло с дня гибели годовалого йоркширского терьера Симона, но бердчанка Ираида до сих пор не может без слез вспоминать жестокую расправу над ее любимцем. 12 октября маленького пса загрызла большая собака. 22 ноября Ираида в очередной раз будет звонить участковому, чтобы выяснить, что сделала полиция после ее заявления.

Ираида вывела своего терьера на прогулку — на поводке. Они гуляли на 11-м квартале недалеко от художественной школы «Весна». В это же время хозяева выводили нескольких собак. Все они тоже были на поводке.

— Подбежал пес, схватил мою собачку и загрыз. Насмерть. Эта здоровая черная собака, думаю, помесь овчарки с дворнягой, принадлежит хозяевам из частного дома, которые отпускают ее гулять одну. Они живут на соседней ул. Лазо, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 ноября, Ираида.

Она полагает, что пса плохо кормят, поскольку он постоянно роется в помойке у мусорных контейнеров на 11-м квартале. Вероятно, голод спровоцировал такую агрессию цепной собаки.

Сразу после гибели своего домашнего любимца Ираида обратилась в прокуратуру, администрацию Бердска и полицию.

— Хозяев я нашла сама. Теперь жду, когда наша полиция отреагирует и выдаст мне материалы дела. Они должны были опросить хозяев собаки. Я долго ждала от отдела МВД ответа. Не дождалась. Пошла к участковому. Оказалось, что материалы готовы, но канцелярия их потеряла. Потом у полицейских случились учения. Сказали, нужно подождать. И вот назначили пятницу, 22 ноября. Это будет последний день. Если завтра мне не выдадут документы, я буду писать жалобу, — поведала Ираида.

В бердской мэрии ей ответили, что в Новосибирской области отменили закон, который накладывает ответственность на владельцев собак. И порекомендовали обращаться в полицию «в связи с утратой имущества», которая и должна «провести розыскные мероприятия». Она уже приготовила документы для суда. Осталось только забрать из полиции результаты опроса хозяев собаки.

— Когда у меня случилась эта беда, я в тот же день встретила двоих людей, которые, как и я, пострадали от нападения собак. Она напала на девочку. Она гуляла с собачкой на руках. И пес выхватил ее прямо из рук ребенка. Мужчина рассказал, что уже судился по аналогичному случаю, но в результате нарушители остались безнаказанными, — отмечает пострадавшая хозяйка терьера.

Сейчас Ираида ищет собратьев по несчастью — тех, у кого домашние питомцы или они сами стали жертвами нападения бездомных или хозяйских собак, выпущенных на улицу без присмотра. Она хочет, чтобы эту тему подняли на городском и региональном уровне. Если не получится, будет писать «выше», чтобы прекратить творящийся в Бердске собачий беспредел. Связаться с ней можно по электронной почте oleiraida@mail.ru.

— От того стресса, который я пережила 12 октября, я до сих пор оправиться не могу. Я взяла Симона новорожденным щенком. Ему 1 октября исполнился год. Когда собака схватила моего Симона, я бросилась следом. Кричала. А собака добежала до своего дома, где бросил растерзанного терьера, со слезами вспоминает Ираида страшный для себя день.

Административная безнаказанность

В 2019 году вступил в силу новый Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Он установил ряд правил по содержанию и выгулу собак, а также ввел ответственность для хозяев за их нарушение.

Впрочем, в Новосибирской области в июле 2019 года отменили некоторые статьи регионального закона об административной ответственности. Например, утратила силу статья о наказании за нарушение правил выгула домашних (сельскохозяйственных) животных. О чем руководитель бердской административно-технической инспекции Павел Дятлов уведомил Ираиду.

— Таким образом, в действиях владельца собаки отсутствует состав административного правонарушения, поскольку на момент рассмотрения материала действия владельца собаки перестали влечь ответственность, предусмотренную ч. 2.1 ст. 4.5 закона Новосибирской области об административных правонарушениях… Производство по делу не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае отмены закона, установившего административную ответственность, — пояснил начальник АТИ.

Но он подчеркнул, что в части, касающейся ответственности за уничтожение или повреждение чужого имущества, «все материалы направлены для рассмотрения в отдел МВД по городу Бердску».

Каждый регион сам устанавливает наказание за административные правонарушения. Например, в Москве за выгул собак без поводка в неположенном месте нарушитель заплатит до 2000 рублей, столько же, если пес справит нужду «где нельзя», и до 5000 рублей штрафа грозит хозяину собаки, если она нападет на человека или он выгуливает ее пьяным.

Накажут по новому закону

Согласно ч. 4 ст. 13 ФЗ №498, выгуливая собаку, ее хозяин должен обеспечить безопасность/сохранность граждан, других животных, имущества граждан и юрлиц. В следующей части этой же статьи перечислены конкретные обязанности владельцев собак: исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах многоэтажек, на детских и спортплощадках. Убирать продукты жизнедеятельности животного (экскременты и пр.) на территориях общего пользования.

Гулять с питомцем в пределах места выгула собак, разрешенных местными органами власти. Осуществлять выгул потенциально опасных собак в наморднике и на коротком поводке, если это общественное место. На ее ошейнике должен быть номерной знак, который выдается в ветеринарной службе при регистрации (эти требования не распространяются на щенков до 3-х месяцев). Если специально отведенное место для выгула огорожено, намордник и поводок не понадобятся. Также они не нужны для небольших пород, к которым относятся собаки с весом до 5 кг.

Выходить с животными на улицу разрешено с 7.00 до 23.00. Если есть необходимость выйти в ночное время – тишина и покой соседей не должны быть нарушены. Нельзя выгуливать собак в состоянии алкогольного опьянения. Запрещено выгуливать собак на территории пляжей, кладбищ, детских площадок, образовательных объектов и медучреждений, где находятся дети, учреждений культуры, спорта, «массовых» мест.

Куда жаловаться на хозяина собаки

Если владелец животного не соблюдает правила, можно составить коллективную жалобу жильцов и направить ее в местную администрацию и участковому, рекомендует «Юрсовет».

— Будет лучше, если вы сможете зафиксировать факт нарушения на фото или видео. Так будет легче обосновать свои претензии. Показания свидетелей также могут выступать доказательствами по существу жалобы. Если вас покусала собака – обращайтесь в поликлинику, где выдадут справку, которую также нужно будет приложить к жалобе. Жалоба может быть написана и от одного лица, однако коллективные на практике оказываются куда более эффективными. Она составляется в двух экземплярах: один – направляется в компетентный орган, второй – остается у заявителей.

Большая собака загрызла маленького Симона