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Уволили из-за ремонта здания в 452 тыс. рублей директора цирка Новосибирска

12:49 21.11.2019 Фото: pixabay.com
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Сергей Шабанов: «Все, что я сделал, видимо, не понравилось моему руководству в Москве. Я всё это сделал, не спрашивая разрешения. Москва говорит, почему вы на торги не выставляли. Говорят, много потратили. Во всех городах страны на это выделяются миллиарды!».

Уволили из за ремонта здания в 452 тыс. рублей директора цирка Новосибирска
Директора Новосибирского цирка уволили из-за ремонта

В Новосибирском государственном цирке свою пресс-конференцию провел его действующий директор – Сергей Шабанов. Однако, как выяснилось, журналистов цирковой деятель собрал, чтобы заявить о своём увольнении. Причиной такого поворота событий стал долгожданный и многострадальный ремонт, который проводился под куполом. Сергей Шабанов сообщил, что в Москве это не понравилось.

— Все, что я сделал, видимо, не понравилось моему руководству в Москве. Фактически я уволен, — заявил журналистам Сергей Шабанов. – Потому, что я всё это сделал, не спрашивая разрешения. Москва говорит, почему вы на торги не выставляли. Говорят, много потратили: 452 тысячи на всё. Во всех городах страны на это выделяются миллиарды!

Также директор Новосибирского цирка отметил, что в ремонт здания не вложился ни город, ни ФКП «РОСГОСЦИРК», в состав которого входит наш цирк. Напомним, Сергей Шабанов руководит цирком с 2013 года.

Источник: sibkray.ru

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