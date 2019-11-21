Скачут с колясками и на велосипедах по тротуарам без съездов жители домов по ул. Лунной в Бердске

Во время реконструкции ул. Лунной по проекту «Безопасные и качественные дороги» с основных тротуаров не сделаны съезды. Эти работы перенесены на следующий год.

Съезды с тротуара на ул. Лунной просят сделать жители Бердска

Просят сделать съезды для колясок и велосипедов жители домов на ул. Лунной Бердска. Горожане отмечают, что до ул. Боровой сделана хорошая дорожка, но бердчанам приходится «скакать». Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» открывал сбор вопросов по дорожным проблемам города. 42 обращения переданы чиновникам Бердска.

— Вдоль ул. Лунной на тротуаре (выезды из микрорайона «Космический») нужно сделать съезды для колясок, великов. Дорожка хорошая получилась до самой Боровой, но в этом месте нет съездов, приходится скакать, — рассказывают жители.

Ответ дал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Работы по реконструкции примыканий внутриквартальных и дворовых территорий к центральным тротуарам будут выполняться с 2020 года при наличии финансирования, — уточнил Владимир Николаевич.

Напомним, рискуя жизнью 5 лет ждут тротуаров жители микрорайона Раздольный в Бердске. Работы здесь начнутся с 2020 года.