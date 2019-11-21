10-летнюю девочку сбил водитель Toyota Kluger в центре Новосибирска

Десятилетнюю девочку иномарка сбила в центре Новосибирска

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте на улице 1905 года. Водитель «Тойоты Клюгер» попытался уйти от удара, но не смог: ребёнок сейчас находится в больнице. ДТП с участием несовершеннолетней произошло в 14.20 20 ноября. В этот момент водитель на «Тойоте Клюгер» направлялся с улицы Нарымской в сторону Советской.

— Напротив дома №83 на улице 1905 года он совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщила Сибкрай.ru инспектор безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова. — В результате данного случая девочка 2009 года рождения была отправлена в больницу. Сейчас ведётся разбирательство по данному случаю.

И автоинспекторы ещё раз напоминают родителям подростков о необходимости говорить с детьми о безопасном поведении на дороге, а также советуют приобретать светоотражающие элементы – они уже спасли не одну маленькую жизнь.

Источник: sibkray.ru