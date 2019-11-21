21.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

10-летнюю девочку сбил водитель Toyota Kluger в центре Новосибирска

14:32 21.11.2019 Фото: ГИБДД Новосибирска
0

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Водитель иномарки пытался избежать столкновения, но не смог.

10 летнюю девочку сбил водитель Toyota Kluger в центре Новосибирска
Десятилетнюю девочку иномарка сбила в центре Новосибирска

Девочка перебегала дорогу в неположенном месте на улице 1905 года. Водитель «Тойоты Клюгер» попытался уйти от удара, но не смог: ребёнок сейчас находится в больнице. ДТП с участием несовершеннолетней произошло в 14.20 20 ноября. В этот момент водитель на «Тойоте Клюгер» направлялся с улицы Нарымской в сторону Советской.

— Напротив дома №83 на улице 1905 года он совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщила Сибкрай.ru инспектор безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова. — В результате данного случая девочка 2009 года рождения была отправлена в больницу. Сейчас ведётся разбирательство по данному случаю.

И автоинспекторы ещё раз напоминают родителям подростков о необходимости говорить с детьми о безопасном поведении на дороге, а также советуют приобретать светоотражающие элементы – они уже спасли не одну маленькую жизнь.

Источник: sibkray.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рассказываете о ПДД детям?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПокажут институт МВД Барнаула полицейские старшеклассникам Бердска 23 ноября
16:30 21-11-2019
Покажут институт МВД Барнаула полицейские старшеклассникам Бердска 23 ноября
Из-за месячных редко летают в космос россиянки
16:15 21-11-2019
Из-за месячных редко летают в космос россиянки
БердскВ кафе "Пекин city" поужинала группа "Мираж" после успешного концерта в Бердске
16:11 21-11-2019
В кафе
О рекордно низком уровне безработицы заявил Путин
16:00 21-11-2019
О рекордно низком уровне безработицы заявил Путин
БердскТрое обмороженных: Смертью закончился один случай пребывания на льду Обского моря в Бердске
15:45 21-11-2019
Трое обмороженных: Смертью закончился один случай пребывания на льду Обского моря в Бердске
Корейские и японские автомобили сохраняют высокую ликвидность в России
15:42 21-11-2019
Корейские и японские автомобили сохраняют высокую ликвидность в России
БердскБез фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск» 1
15:40 21-11-2019
Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»
Новосибирцы пытаются остановить школьные поборы
15:35 21-11-2019
Новосибирцы пытаются остановить школьные поборы
Запер в машине француза и списал 14 тыс. рублей с его карты за поездку таксист в Москве 1
15:30 21-11-2019
Запер в машине француза и списал 14 тыс. рублей с его карты за поездку таксист в Москве
Какими методами не стоит увеличивать грудь
15:19 21-11-2019
Какими методами не стоит увеличивать грудь