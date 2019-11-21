Обозначил приоритеты социального бюджета региона на 2020-2022 годы губернатор Андрей Травников

Основные параметры бюджета очень достойные, темпы прироста собственных доходов – 8, 9 и 10 процентов по каждому году из ближайших трёх лет. Консолидированный бюджет региона впервые перешагнёт порог в 200 млрд рублей.

Основные параметры бюджета очень достойные, темпы прироста собственных доходов – 8, 9 и 10 процентов по каждому году из ближайших трёх лет

Проект закона о бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят в первом чтении на 47-й сессии регионального Заксобрания 21 ноября.

В идеологический каркас бюджетных векторов положены поручения президента России Владимира Путина, которые касаются реализации национальных проектов и других стратегических задач развития страны. «При формировании бюджета на ближайшие три года мы ориентировались на следующие приоритеты: решение задач на местах (мы будем обращать пристальное внимание на исполнение программы наказов избирателей и поручений губернатора); реализация национальных проектов; реализация знаковых, важнейших для региона проектов», – подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Глава региона отметил: «Основные параметры бюджета очень достойные, темпы прироста собственных доходов – 8, 9 и 10 процентов по каждому году из ближайших трёх лет. Консолидированный бюджет региона впервые перешагнёт порог в 200 млрд рублей. Но, конечно, нам требуется больше, потому что есть накопившиеся проблемы, такие, как обеспечение населения качественной питьевой водой, водоотведение, очистка сточных вод. Есть и крупные, знаковые задачи развития. Мы должны максимально активно участвовать в реализации национальных проектов, при этом не подходить к их исполнению формально. Если в ходе реализации нацпроекта мы видим, что необходимо предпринимать дополнительные меры – на это придётся изыскивать дополнительные ресурсы, чтобы жители региона чувствовали комплексный эффект», – пояснил губернатор.

Социально ориентированный проект бюджета представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Он отметил, что документ прошёл все необходимые стадии предварительного публичного обсуждения, в том числе рассмотрение на заседании правительства Новосибирской области, публичные слушания, рассмотрение в комитетах Законодательного Собрания региона.

Проект закона о бюджете был подготовлен с учётом прогноза социально-экономического развития региона, а также основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики. Главный финансовый документ области надёжно сбалансирован и синхронизирован с проектом социально-экономического развития Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также со Стратегией развития региона. В нём отражены все ключевые поручения президента РФ Владимира Путина, направленные на достижение главных национальных целей: развитие человеческого капитала, создание комфортной среды проживания, экономический рост.

После обсуждения проекта главного финансового документа Новосибирской области Андрей Травников отметил, что проектом бюджета защищены ключевые социальные задачи: обеспечение населения главными социальными услугами в сфере образования, медицины, культуры, социального обслуживания, поддержка дорожного комплекса, АПК, стимулирование инвестиционной деятельности и другие. Также при формировании проекта бюджета были сделаны важные шаги в сфере межбюджетных отношений в части налогообложения. Это позволило муниципалитетам повысить эффективность взаимодействия с предпринимателями и оперативность работы при управлении муниципальным дорожным комплексом. Муниципальные образования региона начали более активно принимать решения, направленные на повышение собственной финансовой самостоятельности.

Напомним, что ранее губернатор поддержал просьбу властей областного центра о снятии трёхлетнего ограничения на действие единых нормативов отчислений от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области. Сегодня часть норматива доходов от упрощённой системы налогообложения передаётся в бюджеты муниципальных районов (30%) и городских округов и Новосибирска (10%).

Представляя проект бюджета депутатам Заксобрания, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко отметил, что, по прогнозам, доходы областного бюджета 2020 года составят свыше 172,8 млрд рублей. Увеличение собственных доходов областного бюджета Новосибирской области на 2020 год, в сравнении с плановым объёмом 2019 года, прогнозируется на 11,4 млрд рублей, или на 7,1%.

Оценка ресурсов для обеспечения расходных обязательств сложилась в сумме 177,5 млрд рублей. Структура приоритетных расходов включает расходы на заработную плату, её поступательное повышение, социальные расходы с учётом их индексации, в том числе на новые меры социальной поддержки, расходы дорожного фонда, расходы на строительство крупных инфраструктурных объектов и другие. Дефицит, сформированный на 2020 год, составляет порядка 4,6 млрд рублей. В среднесрочной перспективе планируется снижение размера дефицита и формирование бездефицитного бюджета в 2021 и 2022 годах.

В ходе обсуждения проекта закона о бюджете были затронуты актуальные вопросы исполнения наказов избирателей, реализации программ газификации, обеспечения жителей чистой водой, вопросы работы сферы здравоохранения, строительства новых поликлиник, сферы образования и другие.

По итогам обсуждения проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» был одобрен депутатским корпусом в первом чтении и рекомендован для доработки, рассмотрения и окончательного принятия. Поправки в законопроект могут быть внесены до 29 ноября.

Источник: Правительство НСО