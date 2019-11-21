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Ради эротической сцены в фильме «Текст» надела накладки Кристина Асмус

14:30 21.11.2019 Фото: pixabay.com
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Накладки совпадают с цветом кожи актеров. Для полной натуральности на них рисуют части тела.

Ради эротической сцены в фильме Текст надела накладки Кристина Асмус
Для съемки эротических сцен в кино используют тончайшие накладки

Для съемки эротических сцен в кино используют тончайшие накладки, чтобы актеры не касались друг друга. Об этом в эфире Пятого канала рассказала продюсер Ольга Леснова.

По ее словам, накладки совпадают с цветом кожи актеров. Для полной натуральности на них рисуют части тела. «Очевидно, что в этой сцене у Кристины [Асмус] есть накладка. Она закрывает ее интимные части тела», — добавила Леснова.

В октябре в российский прокат вышел фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко. По сюжету ленты, персонаж Александра Петрова, исполнившего главную роль, получает в руки телефон с эротическими кадрами, на которых присутствует персонаж Кристины Асмус.

Из-за съемки в откровенной сцене Асмус начали поступать угрозы. Сама актриса, рассказывая в эфире радиостанции Energy о травле, расплакалась.

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От редакции

Вы знали об этом?

Гость, 21 ноября 2019 14:50
Кристина Асмус - миленькая. Даже с накладками.
Аноним, 21 ноября 2019 15:43
Раньше как то снимали фильмы без откровенных сцен, и фильмы были отличные.
Аноним, 21 ноября 2019 15:48
Вот что за натура такая нашего народа, хлебом не корми, дай поковыряться в чужом белье... Своих проблем что ли нет? Шэрон Стоун ноги в основном инстинкте раздвигала, Николь Кидман в широко закрытыми глазами, Еми Смарт со Статхемом в адреналине шалили не по детски, Деми Мур в стриптизе, вся такая голенькая танцевала, а еще поговаривают, что она в фильмах для взрослых снималась, точно так же, как и Камерон Диас, Сандра Булок, Джеки Чан, Сталлоне, Шварценеггер и многие другие. Даже всеобщий любимчик Дикаприо успел засветить свой перчик в "голубом" фильме и даже целовался там с мужчиной. И никто никого не травит. Позор всем хейтерам.

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