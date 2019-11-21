Ради эротической сцены в фильме «Текст» надела накладки Кристина Асмус

Накладки совпадают с цветом кожи актеров. Для полной натуральности на них рисуют части тела.

Для съемки эротических сцен в кино используют тончайшие накладки

Для съемки эротических сцен в кино используют тончайшие накладки, чтобы актеры не касались друг друга. Об этом в эфире Пятого канала рассказала продюсер Ольга Леснова.

По ее словам, накладки совпадают с цветом кожи актеров. Для полной натуральности на них рисуют части тела. «Очевидно, что в этой сцене у Кристины [Асмус] есть накладка. Она закрывает ее интимные части тела», — добавила Леснова.

В октябре в российский прокат вышел фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко. По сюжету ленты, персонаж Александра Петрова, исполнившего главную роль, получает в руки телефон с эротическими кадрами, на которых присутствует персонаж Кристины Асмус.

Из-за съемки в откровенной сцене Асмус начали поступать угрозы. Сама актриса, рассказывая в эфире радиостанции Energy о травле, расплакалась.