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Вернуть унитазы на корабли Украины переданные Россией пообещал Зеленский

15:15 21.11.2019 Фото: pixabay.com
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Президент Украины заявил, что Киев проанализирует состояние трех кораблей и обратится к РФ с призывом вернуть все недостающие элементы их оборудования.

Вернуть унитазы на корабли Украины переданные Россией пообещал Зеленский
Передача трех кораблей украинской стороне состоялась в понедельник в нейтральных водах Черного моря

Президент Украины отметил, что Киев проанализирует состояние кораблей и обратится к Москве с призывом вернуть все недостающие элементы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проанализирует состояние трех переданных Россией кораблей ВМС Украины и обратится к РФ с призывом вернуть все недостающие элементы их оборудования. Об этом, как передает в четверг агентство Укринформ, глава государства заявил после осмотра вернувшихся кораблей в порту Очакова (Николаевская область).
«На кораблях частично не хватает оборудования. Мы говорили с адмиралом и некоторые вещи я не могу сказать, но не хватает части вооружения. Я увидел состояние, будет расследование. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она вернула все, что там было», — цитирует агентство слова Зеленского.

Президент также отметил, что корабли будут ремонтироваться около трех месяцев. Затем их вновь вернут в строй.

Передача трех кораблей украинской стороне состоялась в понедельник в нейтральных водах Черного моря, в 30 км от мыса Такиль. В тот же день в МИД Украины сообщили, что Киев не намерен отказываться от участия в международном трибунале ООН против РФ, несмотря на возвращение задержанных кораблей и осуществленное ранее освобождение 24 украинских моряков.

Источник: ТАСС

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От редакции

Кто украл унитазы?

Гость, 21 ноября 2019 15:33
Можно и вернуть, если вернут патроны и снаряды, потраченные на них.

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