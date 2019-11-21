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«Самым трудным партнёром» назвал Россию президент Эстонии

14:45 21.11.2019 Фото: pixabay.com
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Кроме того, Керcти Кальюлайд также выразила мнение, что Россия якобы не соблюдает взятые на себя международные обязательства.

«Самым трудным партнёром» назвал Россию президент Эстонии
Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнёром»

Президент Эстонии Керcти Кальюлайд заявила, что Москва является «самым трудным партнёром» для Таллина. Кроме того, она также выразила мнение, что Россия якобы не соблюдает взятые на себя международные обязательства.
«Не секрет, что для России не имеют значения собственные подписи на международных актах, и, проанализировав эту ситуацию, НАТО пришло к выводу, что существуют серьёзные риски», — заявила она в интервью EurActiv.

Эстонский лидер пояснила, что Россия не представляет прямой угрозы для Таллина, так как «НАТО на 100% сможет защитить своих союзников».

Кальюлайд уточнила, что Эстонии необходимо поддерживать диалог «даже с самыми трудными партнёрами».

4 ноября глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что крайне скептически относится к возможному визиту Кальюлайд в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Источник: RT

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От редакции

Россия - трудная страна?

Гость, 21 ноября 2019 14:48
Чё теперь каждый вяк из эстонии надо цЫтировать?

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