Расходные материалы для систем вентиляции и кондиционирования

При создании систем вентиляции и кондиционирования используются различные расходные материалы. В огромном ассортименте расходники представлены здесь https://www.mikservice.ru/ . Предлагаемые изделия отличаются высоким качеством и гарантируют надежную работу системы вентиляции и кондиционирования.

Для циркуляции фреона применяются медные трубки. Медь – это материал, который отличается повышенной мягкостью и одновременно высокой прочностью. Это значит. Сто в процессе прокладки трубопроводов изделия можно сгибать без рисков их повреждения.

Медные трубки позволяют изготавливать трубопроводы небольшого диаметра, выдерживающие большой набор фреона. Кроме того медь устойчива к коррозии и отличается хорошей теплопроводностью. Она не вступает в реакцию с фреоном или другими хладагентами. При изменении температуры не меняются свойства металла.

Для изоляции труб кондиционера обязательно применяются утеплители. Их назначением является исключение образования конденсата. Оптимальным считается утеплитель с небольшим коэффициентом теплопроводности. Наиболее часто используется синтетический каучук или полиэтилен.

При установке системы вентиляции и кондиционирования обязательно используется крепеж. Это кронштейны различных размеров и форм. Поскольку вес кондиционеров может быть большим, то для фиксации следует использовать прочные и качественные кронштейны. Важно чтобы они были покрыты специальной краской, которая защитит приспособление от коррозии. Для крепежа кронштейнов используются дюбели и анкеры с диаметром не менее 12 мм.

Для подключения систем вентиляции и кондиционирования к электросети используются кабели. При выборе этих комплектующих необходимо учитывать мощность устройства. Кабели крепятся на специальных клеммных колодках.

От качества расходных материалов в значительной степени зависит, насколько долго прослужит система вентиляции и кондиционирования, а также то, насколько эффективно она будет функционировать. Поэтому к вопросу приобретения расходников необходимо отнестись с максимальной ответственностью.