Ремонт и обслуживание смартфонов Айфонов

Но, несмотря на отличные качественные характеристики, они могут ломаться по причине неаккуратного обращения с гаджетом, падения или попадания влаги. В этом случае потребуется профессиональный ремонт айфонов в проверенном сервисном центре, который должен предоставлять гарантию качества.

Перечень услуг по ремонту и обслуживанию смартфонов

При обнаружении любых неисправностей лучше сразу обратиться к специалистам, это поможет в дальнейшем избежать серьезных проблем с девайсом. Работы по ремонту и обслуживанию смартфонов должны выполнять только квалифицированные мастера, а к самым востребованным услугам относится следующее:

замена стекла/экрана (оригинал или копия);

замена микрофона и динамика;

замена аккумуляторной батареи;

замена кнопок управления и регулирования;

обновление программного обеспечения;

чистка и восстановления после попадания влаги;

замена вибромотора и шлейфа синхронизации.

Это не полный перечень услуг, узнать точную причину поломки можно только после комплексной диагностики мобильного телефона. Например, если смартфон не видит активные сети беспроводного интернета, то скорее всего придется заменить встроенный модуль Wi-Fi.

Если телефон упал с высоты, треснул экран или стекло, лучше сразу заменить поврежденную деталь. Это может привести к некорректной работе устройства и полному выходу из строя. А это потребует более дорогостоящего ремонта. Для работы используются специальные инструменты и современное диагностическое оборудование, поэтому не рекомендуется самостоятельно заниматься ремонтом гаджетов.

Причины поломок смартфонов

Самыми частыми причинами поломок мобильных телефон, в том числе и Айфонов, является падение с высоты, удары, попадание влаги, механические повреждения, физический износ. Для того чтобы продлить срок службы смартфона рекомендуется своевременно устранить неполадку в надежном сервисном центре.

На сайте сервисного центра Restore.com.ua в Киеве представлена актуальная информация о расценках и перечне услуг, а на главной странице есть форма для получения быстрой консультации. В сервис-центре работают квалифицированные и опытные мастера, которые умеют находить индивидуальный подход к каждому клиенту и предоставляют гарантию качества на все виды ремонта.

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Главными преимуществами сервисного центра являются конкурентные цены, гарантия качества, квалифицированные мастера, оперативное устранение любых неисправностей и большая сеть сервисных центров в Киеве. Кроме ремонта мобильных телефонов специалисты помогут восстановить работу компьютеров, планшетов, ноутбуков, видеокамер, фотоаппаратов и другой техники.