Прокурор Бердска закрыл три сайта по продаже поддельных дипломов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Прокурор Бердска закрыл три сайта по продаже поддельных дипломов

2:03:4311/21/2019
11

<div></div>

В ноябре Бердский суд вынес решение по иску прокурора города.

Он попросил суд признать запрещённой распространяемую в интернете информацию о продаже поддельных документов. В исковом заявлении прокурор указал, что в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявили три сайта, через которые продают поддельные дипломы о высшем и среднем образовании, а также школьные аттестаты.

Примечательно, что в названиях порталов фигурировал наш город. Конечно же, услугами сайтов могли воспользоваться и бердчане. Вход на них был свободным и не требовал дополнительной регистрации и пароля, поэтому ознакомиться с их содержанием мог любой пользователь.

По мнению прокурора, владельцы порталов нарушили положения федеральных законов: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О средствах массовой информации». Однако установить владельцев порталов не удалось. Эта информация оказалось скрытой. Известно лишь, что они зарегистрированы на Багамах.

— Нахождение в открытом доступе такой информации провоцирует общество на совершение правонарушений. Продажа дипломов лицам, не прошедшим обучение и итоговую аттестацию, ставит под угрозу интересы РФ и граждан РФ, — заявила в суде старший помощник прокурора Бердска Ольга Стулина.

Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что предложение о покупке поддельных дипломов относится к запрещённой информации. В итоге суд решил удовлетворить исковые требования прокурора и включил порталы в единый реестр запрещенных доменных имен.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Таким образом, указанные сайты проработали совсем недолго: с 7 октября по 14 ноября нынешнего года.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
    Аноним, 22 ноября 2019 12:09:13
    Рассмешил! Забил в поисковик "Купить диплом, аттестат в Бердске"- и сразу вылазит такое количество сайтов, что считать замучаешься! Но галочку в отчёт поставить можно...
    0
    0
    Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Страшный пожар: охватило огнем ТЦ "Ткацкий" в Горно-Алтайске. Смотрите видео
12:02:25 2/24/2021
Страшный пожар: охватило огнем ТЦ "Ткацкий" в Горно-Алтайске. Смотрите видео
БердскНарежут ли избирательные округа на сессии депутаты 25 февраля 2021. Какие еще решения примут народные избранники, рассказываем
11:51:33 2/24/2021
Нарежут ли избирательные округа на сессии депутаты 25 февраля 2021. Какие еще решения примут народные избранники, рассказываем
"Мощный результат": оценили вакцину от коронавируса "Спутник V" в Японии
11:50:05 2/24/2021
"Мощный результат": оценили вакцину от коронавируса "Спутник V" в Японии
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
11:23:16 2/24/2021
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Ледяной капкан: Более 400 человек застряли в снежном плену в Челябинской области
11:22:12 2/24/2021
Ледяной капкан: Более 400 человек застряли в снежном плену в Челябинской области
Бердск"Мы тоже люди и хотим спать, а не слушать грохот соседей до поздней ночи": Не стучат по батареям и не травят соседей сверху, заявили соседи дома по ул. Лунной в Бердске
11:21:41 2/24/2021
"Мы тоже люди и хотим спать, а не слушать грохот соседей до поздней ночи": Не стучат по батареям и не травят соседей сверху, заявили соседи дома по ул. Лунной в Бердске
Какой сегодня церковный праздник: Православный календарь на март 2021 года
11:20:34 2/24/2021
Какой сегодня церковный праздник: Православный календарь на март 2021 года
Срочно госпитализировали после ДТП легендарного гольфиста Тайгера Вудса. Смотрите видео с места аварии
10:34:09 2/24/2021
Срочно госпитализировали после ДТП легендарного гольфиста Тайгера Вудса. Смотрите видео с места аварии
БердскПолнолуние в феврале 2021: что категорически запрещено делать на мощную Луну в Деве 27 февраля и 5 эффективных ритуалов на деньги и любовь
10:26:26 2/24/2021
Полнолуние в феврале 2021: что категорически запрещено делать на мощную Луну в Деве 27 февраля и 5 эффективных ритуалов на деньги и любовь
День независимости Эстонии отмечается 24 февраля: Традиции национальной даты
10:20:57 2/24/2021
День независимости Эстонии отмечается 24 февраля: Традиции национальной даты