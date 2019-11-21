Прокурор Бердска закрыл три сайта по продаже поддельных дипломов

В ноябре Бердский суд вынес решение по иску прокурора города.
В ноябре Бердский суд вынес решение по иску прокурора города.
Он попросил суд признать запрещённой распространяемую в интернете информацию о продаже поддельных документов. В исковом заявлении прокурор указал, что в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявили три сайта, через которые продают поддельные дипломы о высшем и среднем образовании, а также школьные аттестаты.
Примечательно, что в названиях порталов фигурировал наш город. Конечно же, услугами сайтов могли воспользоваться и бердчане. Вход на них был свободным и не требовал дополнительной регистрации и пароля, поэтому ознакомиться с их содержанием мог любой пользователь.
По мнению прокурора, владельцы порталов нарушили положения федеральных законов: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О средствах массовой информации». Однако установить владельцев порталов не удалось. Эта информация оказалось скрытой. Известно лишь, что они зарегистрированы на Багамах.
— Нахождение в открытом доступе такой информации провоцирует общество на совершение правонарушений. Продажа дипломов лицам, не прошедшим обучение и итоговую аттестацию, ставит под угрозу интересы РФ и граждан РФ, — заявила в суде старший помощник прокурора Бердска Ольга Стулина.
Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что предложение о покупке поддельных дипломов относится к запрещённой информации. В итоге суд решил удовлетворить исковые требования прокурора и включил порталы в единый реестр запрещенных доменных имен.
Решение суда подлежит немедленному исполнению. Таким образом, указанные сайты проработали совсем недолго: с 7 октября по 14 ноября нынешнего года.