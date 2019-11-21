Медицинский класс открылся в школе Бердска
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Медицинский класс открылся в школе Бердска

2:27:2311/21/2019
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Будущих врачей готовят в школе № 2 «Спектр».

— Идея открытия специализированного класса у нас возникла достаточно давно, — говорит Евгения Перфилова, директор образовательного учреждения. — Проанализировав поступления наших выпускников в медвузы страны за последние семь лет, мы увидели, что в среднем поступают в них от 7 до 12 человек в год.

В связи с востребованностью данной профессии и дефицитом кадров в бердской ЦГБ совместно с Аллой Дробинской, главным врачом горбольницы, мы приняли решение об открытии медицинского класса.

— Для этого в школе № 2 есть все ресурсы, — подчеркивает Евгения Юрьевна. – У нас работают педагоги, обладающие достаточно высокими профессиональными компетенциями, мы будем тесно сотрудничать с Томским и Новосибирским медуниверситетами и НГУ.

25 старшеклассников медицинского класса будут выезжать на различные олимпиады, знакомиться с профессией врача в отделениях ЦГБ и областной клинической больнице.

В школе № 2 кроме этого реализуется программа по скринингу — диагностике зрения учащихся. Старшеклассники медицинского класса с удовольствием занимаются подготовкой и проведением уроков профилактической направленности и уже примеряют на себя роль медбратьев и медсестер.

Источник: svidetel24.info

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