Утонула в фекалиях уличного туалета спасавшая дорогой смартфон девушка в селе Алтая

Нетрезвая девушка пошла в уличный туалет, но уронила телефон стоимостью 25 тысяч рублей. Пытаясь достать смартфон, она сняла куртку и прыгнула в отверстие.

Девушка, пытаясь достать дорогой смартфон, застряла в уличном туалете в алтайском селе

О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. Оно произошло в ночь с 19 на 20 ноября в селе Усть-Калманка.

Нетрезвая девушка пошла в уличный туалет, но уронила телефон стоимостью 25 тысяч рублей. Пытаясь достать смартфон, она сняла куртку и прыгнула в отверстие, где по пояс утонула в фекалиях и застряла.

Очевидцы происшествия вызвали сотрудников МЧС. Однако девушку удалось вызволить до приезда спасателей. На морозе она пробыла 20 минут. О её состоянии ничего неизвестно.

Достать телефон девушке так и не удалось.

Источник: katun24.ru