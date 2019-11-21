СМИ: Готовился к расстрелу сослуживцев солдат Рамиль Шамсудтинов в Забайкалье

Тюменец, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, тщательно спланировал расстрел. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с расследованием Минобороны.
«Он имитировал разоружение, разоружил других солдат и после этого хладнокровно их расстрелял», — рассказал инсайдер, видевший записи с видеокамер. По версии следствия, Шамсутдинов не подвергался физическому насилию. В его адрес поступали только угрозы. Минобороны настаивает на том что это было умышленное убийство. Внутренняя проверка Минобороны продолжается.
В Главном военно-следственном управлении СК РФ и в Минобороны на звонок корреспондента не ответили.
Уроженец тюменского села Вагай Шамсутдинов расстрелял 10 человек во время смены караула в воинской части под Читой. Восемь его сослуживце погибли, еще двое — тяжело ранены, напоминает RT. По версии Миноброны, у тюменца случился нервный срыв. Земляки Шамсутдинова убеждены, что его довели до совершения преступления издевательствами, уточняет телеканал 360.
Источник: ura.news
Сейчас же берегут честь мундира.
И в результате стреляют офицеров.
Могло быть самоубийство.
Как не раз это бывало(примерно 500 солдат в год).
Но что то пошло не так.
А грохнул бы одного сослуживца - тоже списали бы на самострел в карауле.
Проходили - знаем.