СМИ: Готовился к расстрелу сослуживцев солдат Рамиль Шамсудтинов в Забайкалье

По версии следствия, Шамсутдинов не подвергался физическому насилию. В его адрес поступали только угрозы. Минобороны настаивает на том что это было умышленное убийство.

Внутренняя проверка Минобороны по убийству в части в Забайкалье продолжается

Тюменец, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, тщательно спланировал расстрел. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с расследованием Минобороны.

«Он имитировал разоружение, разоружил других солдат и после этого хладнокровно их расстрелял», — рассказал инсайдер, видевший записи с видеокамер. По версии следствия, Шамсутдинов не подвергался физическому насилию. В его адрес поступали только угрозы. Минобороны настаивает на том что это было умышленное убийство. Внутренняя проверка Минобороны продолжается.

В Главном военно-следственном управлении СК РФ и в Минобороны на звонок корреспондента не ответили.

Уроженец тюменского села Вагай Шамсутдинов расстрелял 10 человек во время смены караула в воинской части под Читой. Восемь его сослуживце погибли, еще двое — тяжело ранены, напоминает RT. По версии Миноброны, у тюменца случился нервный срыв. Земляки Шамсутдинова убеждены, что его довели до совершения преступления издевательствами, уточняет телеканал 360.

Источник: ura.news