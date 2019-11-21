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Покажут институт МВД Барнаула полицейские старшеклассникам Бердска 23 ноября

16:30 21.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В программе запланированы встреча с руководством института, экскурсия по территории образовательной организации.

Покажут институт МВД Барнаула полицейские старшеклассникам Бердска 23 ноября
В полиции Бердска есть дефицит кадров

Отдел МВД России по городу Бердску информирует учащихся 9, 10, 11 классов. 23 ноября 2019 года в 11 часов в Барнаульском юридическом институте МВД России (г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 49, вход со стороны ул. Чкалова (КПП-1)) состоится «День открытых дверей».

В программе запланированы следующие мероприятия: встреча с руководством института, экскурсия по территории образовательной организации.

Дополнительную информацию можно получить в Отделе МВД России по городу Бердску, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Пушкина, 35, т. 8 (38341) 3-22-92 и на сайтах образовательных организаций системы МВД России.

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