Покажут институт МВД Барнаула полицейские старшеклассникам Бердска 23 ноября

В программе запланированы встреча с руководством института, экскурсия по территории образовательной организации.

В полиции Бердска есть дефицит кадров

Отдел МВД России по городу Бердску информирует учащихся 9, 10, 11 классов. 23 ноября 2019 года в 11 часов в Барнаульском юридическом институте МВД России (г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 49, вход со стороны ул. Чкалова (КПП-1)) состоится «День открытых дверей».

В программе запланированы следующие мероприятия: встреча с руководством института, экскурсия по территории образовательной организации.

Дополнительную информацию можно получить в Отделе МВД России по городу Бердску, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Пушкина, 35, т. 8 (38341) 3-22-92 и на сайтах образовательных организаций системы МВД России.