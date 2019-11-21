С наступлением холодов, я стала замечать, что ко мне на балкон стали часто прилетать птицы. Синички, голуби. Я им крошу хлебушек или сыплю семечек.
Жалко птичек. Как они выживают зимой в городе? На площади Горького их регулярно подкармливают сердобольные взрослые и детвора.И возле домов встречаю кормушки для пернатых.
Хочу сказать спасибо всем тем, кто не проходит мимо, заботится о братьях наших меньших.
Птичек жалко: Голодные голуби и синицы атакуют балконы в центре Бердска
В городе живет сотни птиц. Тяжело пернатым отыскать еду.
С наступлением холодов, я стала замечать, что ко мне на балкон стали часто прилетать птицы. Синички, голуби. Я им крошу хлебушек или сыплю семечек.
Спасибо за ваш голос
От редакции
Кормите птиц?
Никита, 21 ноября 2019 18:21
Как выживают? Да прекрасно они выживают: их мешками кормят всякие больные. Конечно, кормите и дальше голубей мешками. Их будет становиться еще больше, соответственно мешков с кормом нужно будет еще больше. Будем разводить заразу и ходить по д...му.
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