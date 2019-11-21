Птичек жалко: Голодные голуби и синицы атакуют балконы в центре Бердска

Птицам тяжело приходится зимой

С наступлением холодов, я стала замечать, что ко мне на балкон стали часто прилетать птицы. Синички, голуби. Я им крошу хлебушек или сыплю семечек.

Жалко птичек. Как они выживают зимой в городе? На площади Горького их регулярно подкармливают сердобольные взрослые и детвора.И возле домов встречаю кормушки для пернатых.

Хочу сказать спасибо всем тем, кто не проходит мимо, заботится о братьях наших меньших.