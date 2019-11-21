Корейские и японские автомобили сохраняют высокую ликвидность в России

Среди марок в массовом сегменте, как отмечают аналитики , пятерку лидеров составили Mazda, Renault, Toyota, Hyundai и Skoda.

Mazda вошла в 5 лидеров ликвидных моделей, среди марок в массовом сегменте

Изучив показатели остаточной стоимости автомобилей 87 массовых и 75 премиальных моделей 2016 года выпуска, эксперты назвали самые ликвидные марки в России. Лучший результат показали машины корейских брендов, сохранившие за 3 года эксплуатации 78,13% начальной цены.

Второй результат показали автомобили японских марок, которые после трех лет эксплуатации можно продать в среднем за 73,96% от первоначальной цены. Замкнули тройку лидеров российские марки с показателем остаточной стоимости 70,69%.

Среди марок в массовом сегменте, как отмечают аналитики «АвтоСТАТ-Инфо», пятерку лидеров составили Mazda (81,75%), Renault (78,91%), Toyota (78,81%), Hyundai (78,73%) и Skoda (77,99%). Самой ликвидной моделью в этом классе оказался Hyundai Solaris, который за три года сохраняет 89,69% от первоначальной цены, затем идут Mazda CX-5 (87,43%), KIA Rio (87,32%) и Hyundai Creta (87,5%).

В премиум-сегменте самыми ликвидными стали японские бренды (70,73%), европейские (67,67%), американские (67,67%) и «стоящий особняком» среди них корейский премиум-бренд Genesis (44,21%). Среди марок пятерку лидеров составили Volvo (77,73%), Lexus (77,2%), Porsche (75,59%), MINI (75,2%) и Jeep (74,26%).

Среди моделей премиум-класса лучше всех сохраняет стоимость за три года Volvo V40 Cross Country (87,98%). Вместе с ним в пятерку самых ликвидных премиальных автомобилей вошли Audi Q7 (83,4%), Lexus RX (81,41%), Audi TT (81,36%) и Volvo S60 Cross Country (79,72%).

Источник: Автоновости дня