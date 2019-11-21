Разрешить тратить материнский капитал на оплату частных детских садов требуют депутаты

Закон пока не разрешает расходовать материнские деньги на садики, созданные индивидуальными предпринимателями

Большая группа депутатов предложила на рассмотрение Госдумы поправки, расширяющие возможность тратить материнский капитал на оплату частных детских садов.

Тратить маткапитал уже можно на оплату услуг не только государственных, но и частных детских садов. «Распорядиться средствами можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату дополнительного образования и услуг по уходу и присмотру за ребенком. Во всех этих случаях необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг», — пояснили в Пенсионном фонде РФ. При этом если до 2018 года маткапиталом можно было расплачиваться за услуги садиков только после достижения ребенком трехлетнего возраста, то теперь это возможно и до достижения ребенком трех лет.

Однако закон пока не разрешает расходовать материнские деньги на садики, созданные индивидуальными предпринимателями, а также на воспитателей — индивидуальных предпринимателей. Хотя частные садики по большей части и создаются в форме ИП. Обычно частные садики имеют прообраз семейного детского сада. Организаторы арендуют небольшое помещение где-нибудь в квартале на первом этаже многоэтажки и предлагают свои услуги по присмотру за малышами. Родителям такие садики интересны тем, что там за малышом могут присмотреть до восьми-девяти часов вечера, а то и дольше. Не нужно постоянно отпрашиваться с работы, чтобы успеть за ребенком в государственный детский сад, который обычно уже в 18.00 заканчивает работу. Но стоят услуги частников дорого — в Москве это 30-40 тысяч в месяц. Поэтому деньги маткапитала очень сильно могут помочь.

Закон не разрешает расходовать маткапитал на садики, созданные индивидуальными предпринимателями, хотя частные садики по большей части ими и содержатся. Депутаты предлагают учесть это.

Депутаты как раз и предлагают распространить действие маткапитала на оплату услуг индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере дошкольного образования и воспитания. Инициатива заслуживает поддержки, но только при условии контроля со стороны государства за деятельностью таких предпринимателей, подчеркивает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. «Сфера оказания частных социальных услуг у нас по-прежнему в тени и никем особо не контролируется, — говорит он. — Даже если детский сад или воспитатель и имеет лицензию, это же не гарантия их адекватности. И еще важно понимать, что предлагаемые изменения никак не помогут использовать маткапитал на оплату услуг соседской бабушки, которая согласилась присматривать за детьми».

В этом году размер маткапитала составляет 453 026 рублей. В 2020 году он увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.

Источник: РГ