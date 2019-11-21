Когда перепланировка квартиры незаконна?

Жилищным кодеком установлено, что собственник или наниматель жилого помещения, которое было самовольно перепланировано, обязаны привести его в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом местного самоуправления.

Для перепланировки квартиры нанимателю (собственнику) необходимо получить соответствующее разрешение

«В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса Российской Федерации перепланировка квартиры в многоквартирном доме представляет собой изменение их конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт такого жилого помещения. Перепланировка квартиры проводится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения». — рассказали юристы центра правовой помощи Кирпиков и партнеры.

Согласно постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» перепланировка жилых помещений может включать:

перенос и разборку перегородок;

перенос и устройство дверных проемов;

разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир;

устройство дополнительных кухонь и санузлов;

расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений;

ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения;

устройство или переоборудование существующих тамбуров.

Когда перепланировка квартиры считается незаконной

Для перепланировки квартиры нанимателю (собственнику) необходимо получить соответствующее разрешение. Если же такое разрешение получено не будет, то фактически произведенная перепланировка будет считаться незаконной (самовольной). В этом случае у органа местного самоуправления возникает право обратиться к нанимателю (собственнику) с требованием о приведении занимаемого жилого помещения в прежнее состояние.

Статьей 29 Жилищного кодекса установлено, что собственник или наниматель жилого помещения, которое было самовольно перепланировано, обязаны привести его в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом местного самоуправления. Квартира может быть сохранена в перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни и здоровью.

Последствия самовольной перепланировки жилого помещения

В случае, если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в установленный срок, суд по иску органа местного самоуправления (при условии невозможности сохранения жилого помещения в перепланированном состоянии) принимает решение:

в отношении собственника о продаже с публичных торгов квартиры с выплатой собственнику вырученных от ее продажи средств (за вычетом расходов на исполнение судебного решения) с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние;

в отношении нанимателя жилого помещения о расторжении данного договора с возложением на собственника такого помещения, являющегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению квартиры в прежнее состояние.

Таким образом, самовольная перепланировка квартиры (если это будет нарушать права и законные интересы других граждан либо создавать угрозу их жизни и здоровью) может стать поводом для выселения нанимателя (собственника) без предоставления другого жилого помещения (в случае проявленного им бездействия по приведению жилого помещения в прежнее техническое состояние).

Административная ответственность за самовольную перепланировку

Самовольная перепланировка жилого помещения в многоквартирном доме влечет административную ответственность. В соответствии с частью 2 статьи 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях самовольная перепланировка квартиры влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятьсот рублей.

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Самовольная перепланировка жилого помещения в многоквартирном доме влечет административную ответственность.