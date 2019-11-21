Душил 15-летнюю сестру пьяный брат из-за «неправильно» сложенных учебников на полке на Алтае

В ходе словесной перепалки, брат, решив проучить свою сестру, схватил ее за горло. После чего, испугавшись своих действий, он отпустил девочку и, успокоившись, вышел из комнаты. Об этом узнал отец и сообщил в полицию. СК инкриминирует брату угрозу убийства.

Конфликт возник из-за книг на полке

При обходе жилого сектора к участковому уполномоченному полиции обратился житель села Черга. Мужчина сообщил о конфликте, произошедшем накануне между его детьми — 26-летним сыном и его несовершеннолетней сестрой.

В ходе разбирательства было установлено, что сельчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил заняться воспитанием своей 15-летней сестры. Мужчине не понравилось то, как у школьницы сложены учебники на книжной полке. Взаимные претензии привели к ссоре. В ходе словесной перепалки, брат, решив проучить свою сестру, схватил ее за горло и начал душить. После чего, испугавшись своих действий, он отпустил девочку и, успокоившись, вышел из комнаты. Спустя несколько часов потерпевшая, опасаясь за свою жизнь и здоровье, рассказала о произошедшем отцу. Сельчанин, в свою очередь сообщил о конфликте участковому уполномоченному полиции.

Доставленный в отделение полиции подозреваемый не стал отрицать факт произошедшего и признался в содеянном. Свой поступок он пытался оправдать состоянием алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».

Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Источник: 04.мвд.рф