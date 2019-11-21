Сибиряки хотят сэкономить около 6 тысяч рублей в последний день выдачи дешевой водительской медсправки

С пятницы, 22 ноября, в силу вступает закон, по которому для медсправки на права надо пройти высокоточный тест на алкоголь. Соответственно, цена на нее в Новосибирске взлетит в шесть раз: от будет стоить от 7500 до 8800 руб. (в зависимости от категории). Чтобы сэкономить, сибиряки за сутки до вступлени язакона в силу выстроились в очередь уу дверей отделений областного наркодиспансера на Коммунистической, 48а, и Владимировской, 2, к. 4. И 25-градусный мороз их не испугал:
— Есть те, кто занимали очередь с часу ночи. Зайти просто невозможно: здесь человек 500, очередь как в мавзолей. Приехал в 9 утра, развернулся и пошёл домой, — пояснили в новоисбирской службе эвакуации «АСТ-54».
Цены поднимутся в шесть раз.
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают происходящее в соцсетях:
— Вот слов нет, все против простых людей: цена страховки конская, на мелсправку теперь такая же будет!
— Даже не знаю, что хуже очередь или 7500, — пишут сейчас новосибирцы.
Источник: КП