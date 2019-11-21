Сибиряки хотят сэкономить около 6 тысяч рублей в последний день выдачи дешевой водительской медсправки

С пятницы, 22 ноября, в силу вступает закон, по которому для медсправки на права надо пройти высокоточный тест на алкоголь. Он будет стоить от 7500 до 8800 руб. (в зависимости от категории).

Сибиряки мерзнут ради получения дешевой мед. справки

С пятницы, 22 ноября, в силу вступает закон, по которому для медсправки на права надо пройти высокоточный тест на алкоголь. Соответственно, цена на нее в Новосибирске взлетит в шесть раз: от будет стоить от 7500 до 8800 руб. (в зависимости от категории). Чтобы сэкономить, сибиряки за сутки до вступлени язакона в силу выстроились в очередь уу дверей отделений областного наркодиспансера на Коммунистической, 48а, и Владимировской, 2, к. 4. И 25-градусный мороз их не испугал:

— Есть те, кто занимали очередь с часу ночи. Зайти просто невозможно: здесь человек 500, очередь как в мавзолей. Приехал в 9 утра, развернулся и пошёл домой, — пояснили в новоисбирской службе эвакуации «АСТ-54».

Цены поднимутся в шесть раз.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают происходящее в соцсетях:

— Вот слов нет, все против простых людей: цена страховки конская, на мелсправку теперь такая же будет!

— Даже не знаю, что хуже очередь или 7500, — пишут сейчас новосибирцы.

Источник: КП