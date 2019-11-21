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Смерть Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

17:33 21.11.2019 Фото: Instagram
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Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни».

Смерть Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

20 ноября по соцсетям распространилась информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк якобы умерла. Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни».

Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без «жареных фактов», тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? И главное — нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова!
— написали родные Заворотнюк. Они также пообещали найти тех, кто сливает информацию о звезде в СМИ. «Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается «осведомленный источник». Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать», — отрезали в семье актрисы. Напомним, что тревожные слухи о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк впервые поползли в августе 2019 года. Семья актрисы не раскрывает ее диагноз. Таблоиды утверждают, что Заворотнюк якобы борется с опухолью мозга.

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Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без «жареных фактов», тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? И главное — нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова! P.S. Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать. Всем добра!!!

A post shared by Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk) on

Источник: wmj.ru

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