Смерть Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

View this post on Instagram

Эту переписку прислала одна наша знакомая журналистка, желающая нам добра и искренне переживающая, правду ли говорят. Так вот, это все за гранью этики, здравого смысла и человечности. Да, люди так не поступают. Так могут поступать только существа низшего звена. Если кому-то вдруг очень скучно жить без «жареных фактов», тогда, может быть, просто стоит заняться своими близкими, побеспокоиться об их здоровье и благополучии? И главное — нет, это неправда! Всех неравнодушных снова благодарим за ваши молитвы и добрые слова! P.S. Мы передадим этот скрин в клинику, на которую ссылается "осведомленный источник". Очень желаем выяснить, кто из персонала является автором этой мерзости. У клиники прекрасная репутация, и вряд ли кому-то нечистоплотному позволят безнаказанно ее пятнать. Всем добра!!!