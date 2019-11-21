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Мы не крали унитазы: Видео состояния украинских кораблей опубликовала ФСБ

17:36 21.11.2019 Фото: скриншот видео
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В ФСБ подчеркнули, что если представителям Украины удалось повредить данные суда, а также довести сантехнику кораблей до неудовлетворительного состояния за время самостоятельной буксировки до порта города Очаков, «то это проблема самой украинской стороны».

Мы не крали унитазы: Видео состояния украинских кораблей опубликовала ФСБ
ФСБ ответила на претензии Киева по состоянию переданных кораблей

В Федеральной службе безопасности России прокомментировали заявление киевских властей о неудовлетворительном состоянии переданных украинской стороне кораблей.

«Центр общественных связей ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приёма-передачи. На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой», — указали в ведомстве.

Вместе с тем в ФСБ подчеркнули, что если представителям Украины удалось повредить данные суда, а также довести сантехнику кораблей до неудовлетворительного состояния за время самостоятельной буксировки до порта города Очаков, «то это проблема самой украинской стороны».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что на возвращённых Россией трёх кораблях отсутствует часть оборудования. По словам президента, Киев обратится к Москве с просьбой вернуть недостающую технику.

18 ноября в нейтральных водах Чёрного моря состоялась передача украинской стороне буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск». Данные суда были задержаны Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с ФАН прокомментировала возвращение Украине кораблей.

Источник: RT

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От редакции

Кто украл унитазы?!

111, 21 ноября 2019 18:16
НВР: Конечно Россия! Скрипалей мы тоже на травили?

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