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В топ-10 новостных сайтов региона попал «Курьер. Среда. Бердск» по итогам 2019 года

18:00 21.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Фактически бердское сетевое издание заняло восьмую строчку рейтинга, поскольку исследователи из администрации губернатора учитывали и аудиторию агрегаторов, которые сами не пишут новости, а транслируют чужую информацию.

В топ 10 новостных сайтов региона попал «Курьер. Среда. Бердск» по итогам 2019 года
«Курьер. Среда. Бердск» поставляет потребителям актуальные новости

Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области составил рейтинг региональных СМИ за 2019 года. По итогам социологического исследования, по объему недельной аудитории сайт «Курьер. Среда. Бердск» занял седьмое место. И это с учетом того, что в топ-7 попали три агрегатора новостей которые сами не пишут информацию, а ретранслируют чужую.

По выводам исследователей, только половина респондентов, заходивших в течение недели на сайты-агрегаторы новостей, читала на них местные новости. Региональные страницы федеральных сетевых изданий также пользуются меньшей популярностью, чем местные новостные сайты.

Более развернутый рейтинг поставил «Курьер. Среда. Бердск» на 13-е место по популярности среди пользователей электронных СМИ Новосибирской области. Но в этом списке новостных агрегаторов, стоящих впереди, еще больше: news.yansex.ru, news.mail.ru, news.rambler.ru, news.googl.ru, а также youtube.com. Таким образом, kurer-sreda.ru оказался на восьмом месте, пропустив вперед в том числе такие федеральные издания, как РБК, РИА Новости и Лента.

Эксперты отмечают, что потребители новостей все чаще уходят в новостные агрегаторы и социальные сети. Теряют свои позиции телевидение и бумажная пресса. Но стоит отметить, что исследования проводились с целью определения источника информации о деятельности губернатора и правительства Новосибирской области, а также местных органов власти. При этом порядка 20% опрошенных вообще не интересуются работой власти.

В небольших городах и районах области продолжают читать местную бумажную прессу, в том числе в Бердске. За год газета «Курьер. Среда. Бердск» повысилась в рейтинге на 3 пункта (в 2018-м — 11%, в 2019- 14%), в то время как газета «Свидетель» снизила показатели популярности — с 17 до 14%. «Бердские новости» увеличили свою аудиторию, но меньше — с 6 до 10%.

В топ 10 новостных сайтов региона попал «Курьер. Среда. Бердск» по итогам 2019 года

Рейтинг электронных СМИ Новосибирской области

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