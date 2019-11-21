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«Вопросы не принимаются»: отказалась отвечать на обращения жителей власть на публичных слушаниях в мэрии Бердска

19:09 21.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Бердчане просят заложить деньги на циркуляцию водоснабжения. Эту тему поднял депутат Онищенко и специально пришла бердчанка Вера Шадрина. Но вице-мэр города сообщил, что эти вопросы обсуждаются на других заседаниях.

«Вопросы не принимаются»: отказалась отвечать на обращения жителей власть на публичных слушаниях в мэрии Бердска

Жительница Вера Шадрина пришла на публичные слушания в мэрию Бердска, но не получила ответов

Собирается идти в прокуратуру после публичных слушаний жительница дома №95 по ул. Островского Вера Шадрина. Она уже прошла все инстанции — просит сделать циркуляцию воды. Слушания прошли 21 ноября в мэрии Бердска по проекту бюджета города и социально-экономического развития. Напомним, проходили они в соответствии с новым генпланом. По такой же теме задал вопрос депутат Сергей Онищенко.

— Я не поняла смысл публичных слушаний. Я пришла узнать по циркуляции — заложены эти деньги или нет — и не услышала ответа, — рассказала Вера Александровна 21 ноября «Курьер. Среда. Бердск».

— У меня 12-14 домов нуждается в организации циркуляции. Это очень дорогостоящий вопрос. Мы начали на комиссии рассматривать этот вопрос, оказалось, что некоторые просто нереально сделать, — сказал Онищенко «Курьер. Среда. Бердск».

Вице-мэр Владимир Захаров сказал, что такие моменты рассматриваются на других заседаниях.

— Мы сейчас обсуждаем бюджет города. А ты поднимаешь детали, которые не входят в рамки этого совещания, — сказал Владимир Николаевич.

— Я в шоке. Я просто жительница, хотела узнать почему столько лет не делается циркуляция в нашем доме. Мы прошли все до министра. У меня теперь один выбор — я возьму протокол слушаний и пойду в прокуратуру, — сказала Вера Александровна 21 ноября.

Также в рамках публичных слушаний Владимир Захаров отметил, что сейчас принимаются предложения, а время вопросов уже прошло.

— Мы сейчас принимаем предложения, а вопросы мы, кончено, можем обсуждать, но это время уже прошло, — сказал Владимир Николаевич.

Бюджет еще будет обсуждаться на комитетах в ближайшие дни перед сессией депутатов. Читайте подробности в ближайшее время.

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От редакции

Справедливо?

Аноним, 21 ноября 2019 20:16
Сливать воду из горячего крана, когда народ на работе или рано утром приходится постоянно этой осенью. До 3-х ведер, специально замерял! В прошлом году такого безобразия не было. Проблема-то решается просто - нужно приоткрыть вентиль обратки и появится циркуляция в стояке, вода будет обновляться и вода будет горячей всегда. Экономисты хреновы... А то, что счётчик горячей считает холодную по цене горячей НИКОГО из Сиб.Стандарта и КБУ не волнует! Денежки то народа и сплошная экономия... А то, что на нагреве воды из обратки при циркуляции могут экономять, - ни гу-гу... Нужны по идее 2 счётчика домовых на входе и на выходе гор.воды. Их разница и есть потребление домом.

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