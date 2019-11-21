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Много пьешь? Чем закусываешь? Алкоголем с десертом «убивают» поджелудочную железу

20:27 21.11.2019 Фото: www.pexels.com
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Сахар энергетически более ценен, чем алкоголь, поэтому организм начинает его перерабатывать в первую очередь.

Много пьешь? Чем закусываешь? Алкоголем с десертом убивают поджелудочную железу
После выхода из желудка половина алкоголя попадет в печень, а половина — в поджелудочную
Сюжет: Алкоголизм
Много пьешь? Чем закусываешь? Алкоголем с десертом убивают поджелудочную железу

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В России водку и пиво предпочитают закусывать солеными продуктами, но некоторые виды алкоголя (коньяк, шампанское, ликеры) нередко сочетают с десертами. Это могут быть торты, пирожные, конфеты и шоколад. Сомелье подобные сладкие закуски допускают, хотя и предупреждают, что их вкус может «забить» послевкусие качественного игристого вина или коньяка. Врачи же настоятельно советуют воздержаться от сочетания алкоголя с подобными десертами.
Почему нельзя закусывать алкоголь сладким?
По словам главного внештатного специалиста-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна, сладкое и алкоголь вступают в конкуренцию друг с другом. Сахар энергетически более ценен, чем алкоголь, поэтому организм начинает его перерабатывать в первую очередь. В итоге спиртное перерабатывается медленнее, чем обычно, и продукты его полураспада дольше задерживаются в организме, соответственно, сильнее симптомы интоксикации.

Помимо этого, торты или шоколад в сочетании с алкоголем дают большую нагрузку на поджелудочную железу. В некоторых случаях это может иметь очень серьезные последствия для здоровья, неслучайно в праздники резко возрастает количество госпитализаций из-за острого панкреатита (воспаления поджелудочной).

«В сочетании с алкоголем сладкое в два раза сильнее „убивает“ поджелудочную железу. Ей приходится перерабатывать и торт, и алкоголь. После выхода из желудка половина алкоголя попадет в печень, а половина — в поджелудочную. Если печень может обезвредить алкоголь, то поджелудочная такого механизма не имеет», — объяснил АиФ.ru врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Источник: Аргументы и Факты

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