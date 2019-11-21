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Военный врач выплатит 400 тысяч рублей штрафа за смерть пациента после удаления желчного пузыря

20:36 21.11.2019 Фото: www.pexels.com
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После хирургического вмешательства доктор несвоевременно диагностировал осложнение, что повлекло смерть пациента.

Военный врач выплатит 400 тысяч рублей штрафа за смерть пациента после удаления желчного пузыря
После хирургического вмешательства доктор несвоевременно диагностировал осложнение, что повлекло смерть пациента

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по гарнизону Владивосток, признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику хирургического отделения Федерального государственного казенного учреждения «1477 военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации подполковнику медицинской службы Александру Щегловскому. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщает сайт СК РФ.

Следствием установлено, что 9 мая 2018 года Щегловский провел плановую операцию по удалению желчного пузыря. После хирургического вмешательства доктор несвоевременно диагностировал осложнение, что повлекло смерть пациента.

Приговором Владивостокского гарнизонного военного суда Щегловскому назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил ему заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.

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