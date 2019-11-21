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Бьют и в больнице: вахтер до смерти забил пациента в приемном покое Челябинска

20:45 21.11.2019 Фото: www.pexels.com
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В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов, ставших причиной смерти мужчины.

Бьют и в больнице: вахтер до смерти забил пациента в приемном покое Челябинска
Вахтер до смерти забил пациента в приемном покое Челябинска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области 35-летнему вахтеру больницы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, 15 ноября 2019 года в лечебном учреждении Ленинского района областного центра между обвиняемым и 37-летним пациентом, поступившим в больницу накануне, произошел конфликт. В ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов, ставших причиной смерти мужчины.

Сотрудник больницы задержан, следователем СК России в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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