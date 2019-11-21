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С 27 ноября начнется серийное производство обновленной Lada 4×4

23:59 21.11.2019 Фото: wikipedia.org
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С 18 ноября «АвтоВАЗ» будет ежедневно выпускать по шесть внедорожников Lada 4×4 с новым салоном. Старт продаж новинки намечен на декабрь 2019-го — январь 2020 года.

С 27 ноября начнется серийное производство обновленной Lada 4x4
Рестайлинговая Lada 4×4 получит новую переднюю панель, другую комбинацию приборов

В Сеть попала свежая фотография интерьера обновленного внедорожника Lada 4×4. «Вживую» салон серийного автомобиля сфотографировал один из пользователей группы «RCI News» в социальной сети «ВКонтакте».

Теперь мы можем с уверенностью говорить о том, что рестайлинговая Lada 4×4 получит новую переднюю панель, другую комбинацию приборов (похожую на ту, что у Granta FL), полностью переработанный центральный тоннель, сиденья другой формы с подголовниками заднего дивана, а также формованный потолок с плафоном и системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Внешне узнать обновленный внедорожник можно будет по новым бамперам со встроенными передними «противотуманками» и штатной антенне на крыше. По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.

Ранее стало известно, что с 18 ноября «АвтоВАЗ» будет ежедневно выпускать по шесть внедорожников Lada 4×4 с новым салоном, а 27 ноября начнется серийное производство обновленной модели. Старт продаж новинки намечен на декабрь 2019-го — январь 2020 года.

Источник: Автоновости дня

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