Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»

Мы объявляем новый фотомарфон «Ах, эта свадьба!». Фата не обязательна!
Мы ждем от вас фотографию с одного из самых важных событий в нашей жизни – свадьбы. И, конечно, это не только свадьбы 2019 года, но и любого временного периода – вплоть до 19 века! Кстати, это не обязательно «дорогое» бракосочетание по сводами ЗАГСА, вполне возможно, у вас есть фронтовая свадьба из далекого 1944 года? Или студенческая свадьба из 1978 года? Может, есть венчание?
Сейчас многие заказывают свадебные фотосессии – тоже присылайте!
Поделитесь своими счастливыми моментами с миром! И мир вернет вам их сторицей!
В конце декабря ноября мы опубликуем фотомарафон «Ах, эта свадьба!» в газете «Курьер.Среда.Бердск» и вы сможете сделать своей половинке неожиданный и уникальный подарок.
Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Ах, эта свадьба!». Подпишите ваши имена и по желанию – фамилию. Будет чудесно, если напишите дату снимка/свадьбы.
Кроме газеты мы разместим альбом «Ах, эта свадьба!» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».
Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.
Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 10 декабря 2019 года. Ждем!
28.02.1981