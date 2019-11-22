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Растерзала насмерть йоркширского терьера Симона цепная собака в Бердске

16:07 22.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Предоставлены Ираидой
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В мэрии хозяйке погибшего пса заявили, что административную ответственность за подобное в регионе отменили. А полиция уже полтора месяца после смерти домашнего любимца «тянет резину».

Растерзала насмерть йоркширского терьера Симона цепная собака в Бердске
Йоркширский терьер Симон стал членом семьи, которая считает его потерю трагедией

Уже больше месяца прошло с дня гибели годовалого йоркширского терьера Симона, но бердчанка Ираида до сих пор не может без слез вспоминать жестокую расправу над ее любимцем. 12 октября маленького пса загрызла большая собака. 22 ноября Ираида в очередной раз будет звонить участковому, чтобы выяснить, что сделала полиция после ее заявления.

Ираида вывела своего терьера на прогулку — на поводке. Они гуляли на 11-м квартале недалеко от художественной школы «Весна». В это же время хозяева выводили нескольких собак. Все они тоже были на поводке.

— Подбежал пес, схватил мою собачку и загрыз. Насмерть. Эта здоровая черная собака, думаю, помесь овчарки с дворнягой, принадлежит хозяевам из частного дома, которые отпускают ее гулять одну. Они живут на соседней ул. Лазо, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 ноября, Ираида.

Она полагает, что пса плохо кормят, поскольку он постоянно роется в помойке у мусорных контейнеров на 11-м квартале. Вероятно, голод спровоцировал такую агрессию цепной собаки.

Сразу после гибели своего домашнего любимца Ираида обратилась в прокуратуру, администрацию Бердска и полицию.
— Хозяев я нашла сама. Теперь жду, когда наша полиция отреагирует и выдаст мне материалы дела. Они должны были опросить хозяев собаки. Я долго ждала от отдела МВД ответа. Не дождалась. Пошла к участковому. Оказалось, что материалы готовы, но канцелярия их потеряла. Потом у полицейских случились учения. Сказали, нужно подождать. И вот назначили пятницу, 22 ноября. Это будет последний день. Если завтра мне не выдадут документы, я буду писать жалобу, — поведала Ираида.

В бердской мэрии ей ответили, что в Новосибирской области отменили закон, который накладывает ответственность на владельцев собак. И порекомендовали обращаться в полицию «в связи с утратой имущества», которая и должна «провести розыскные мероприятия». Она уже приготовила документы для суда. Осталось только забрать из полиции результаты опроса хозяев собаки.

— Когда у меня случилась эта беда, я в тот же день встретила двоих людей, которые, как и я, пострадали от нападения собак. Она напала на девочку. Она гуляла с собачкой на руках. И пес выхватил ее прямо из рук ребенка. Мужчина рассказал, что уже судился по аналогичному случаю, но в результате нарушители остались безнаказанными, — отмечает пострадавшая хозяйка терьера.

Сейчас Ираида ищет собратьев по несчастью — тех, у кого домашние питомцы или они сами стали жертвами нападения бездомных или хозяйских собак, выпущенных на улицу без присмотра. Она хочет, чтобы эту тему подняли на городском и региональном уровне. Если не получится, будет писать «выше», чтобы прекратить творящийся в Бердске собачий беспредел. Связаться с ней можно по электронной почте oleiraida@mail.ru.

— От того стресса, который я пережила 12 октября, я до сих пор оправиться не могу. Я взяла Симона новорожденным щенком. Ему 1 октября исполнился год. Когда собака схватила моего Симона, я бросилась следом. Кричала. А собака добежала до своего дома, где бросил растерзанного терьера, со слезами вспоминает Ираида страшный для себя день.

Административная безнаказанность

В 2019 году вступил в силу новый Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Он установил ряд правил по содержанию и выгулу собак, а также ввел ответственность для хозяев за их нарушение.

Впрочем, в Новосибирской области в июле 2019 года отменили некоторые статьи регионального закона об административной ответственности. Например, утратила силу статья о наказании за нарушение правил выгула домашних (сельскохозяйственных) животных. О чем руководитель бердской административно-технической инспекции Павел Дятлов уведомил Ираиду.

— Таким образом, в действиях владельца собаки отсутствует состав административного правонарушения, поскольку на момент рассмотрения материала действия владельца собаки перестали влечь ответственность, предусмотренную ч. 2.1 ст. 4.5 закона Новосибирской области об административных правонарушениях… Производство по делу не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению в случае отмены закона, установившего административную ответственность, — пояснил начальник АТИ.

Но он подчеркнул, что в части, касающейся ответственности за уничтожение или повреждение чужого имущества, «все материалы направлены для рассмотрения в отдел МВД по городу Бердску».

Каждый регион сам устанавливает наказание за административные правонарушения. Например, в Москве за выгул собак без поводка в неположенном месте нарушитель заплатит до 2000 рублей, столько же, если пес справит нужду «где нельзя», и до 5000 рублей штрафа грозит хозяину собаки, если она нападет на человека или он выгуливает ее пьяным.

Накажут по новому закону

Согласно ч. 4 ст. 13 ФЗ №498, выгуливая собаку, ее хозяин должен обеспечить безопасность/сохранность граждан, других животных, имущества граждан и юрлиц. В следующей части этой же статьи перечислены конкретные обязанности владельцев собак: исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах, в помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах многоэтажек, на детских и спортплощадках. Убирать продукты жизнедеятельности животного (экскременты и пр.) на территориях общего пользования.

Гулять с питомцем в пределах места выгула собак, разрешенных местными органами власти. Осуществлять выгул потенциально опасных собак в наморднике и на коротком поводке, если это общественное место. На ее ошейнике должен быть номерной знак, который выдается в ветеринарной службе при регистрации (эти требования не распространяются на щенков до 3-х месяцев). Если специально отведенное место для выгула огорожено, намордник и поводок не понадобятся. Также они не нужны для небольших пород, к которым относятся собаки с весом до 5 кг.

Выходить с животными на улицу разрешено с 7.00 до 23.00. Если есть необходимость выйти в ночное время – тишина и покой соседей не должны быть нарушены. Нельзя выгуливать собак в состоянии алкогольного опьянения. Запрещено выгуливать собак на территории пляжей, кладбищ, детских площадок, образовательных объектов и медучреждений, где находятся дети, учреждений культуры, спорта, «массовых» мест.

Куда жаловаться на хозяина собаки

Если владелец животного не соблюдает правила, можно составить коллективную жалобу жильцов и направить ее в местную администрацию и участковому, рекомендует «Юрсовет».
— Будет лучше, если вы сможете зафиксировать факт нарушения на фото или видео. Так будет легче обосновать свои претензии. Показания свидетелей также могут выступать доказательствами по существу жалобы. Если вас покусала собака – обращайтесь в поликлинику, где выдадут справку, которую также нужно будет приложить к жалобе. Жалоба может быть написана и от одного лица, однако коллективные на практике оказываются куда более эффективными. Она составляется в двух экземплярах: один – направляется в компетентный орган, второй – остается у заявителей.

Растерзала насмерть йоркширского терьера Симона цепная собака в Бердске

Большая собака загрызла маленького Симона

Растерзала насмерть йоркширского терьера Симона цепная собака в Бердске

Возможно, голодный пес сорвался с цепи. Но его владельцев разыскали

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От редакции

Будет уголовное дело?

Аноним, 21 ноября 2019 13:40
Так бывает. Вывел по лету гулЯть своего любимца хомячка, кошка Соседская его сьела. Тоже скорблю. Думаю в прокуратуру или Путину сразу написать
Ирина, 22 ноября 2019 01:18
А не смешно.. Глупо ! Вам если по фиг, тогда заведите нового хомячка . Судя по всему , вам никого не жалко.
Нона, 22 ноября 2019 12:41
По поводу хомяка, это бред говорите, а когда на глазах собачку разодрали это ужастно
Ёла, 21 ноября 2019 14:04
Проблема хозяев собак мелких пород, о которой даже не задумывалась, пока у нас была довольно крупная собака. А теперь со своим мопсом всех крупных собак без поводка, появляющихся в поле зрения, стараюсь за 2 квартала обойти и всегда готова схватить свою собаку на руки, если большая собака приблизится. Ребенка 10 лет одного с собакой гулять не отпускаю, боюсь.
Аноним, 21 ноября 2019 14:17
НВР:
Учитывая способности нонешной бердской полиции, будет отказной. Если потерпевшая хочет положительного результата, то пора уже обивать пороги прокуратуры, для начала... А там...?
Аноним, 21 ноября 2019 14:23
если собака сорвалась с цепи (привязи), убежала и погрызла кого-то, то отвечает владелец собаки. Правда нужно доказать это.
барабашка, 22 ноября 2019 13:27
спросить за то если покалечил человека, одно! но к людям данная собака абсолютна не агрессивна, и голодной она не бывает, это факт! по этому от того что она напала на вашу мелкую утварь просто ради забавы чтоб поиграть, и случаем загрызла, от того что она мелкая, это чисто ваша вина, вы не позаботились о том, что он у вас в безопасности!а данная собака очень дружелюбна и миролюбива, играет с мелкими собаками, по этому вашу псинку она одназначно не хотела сожрать, а больше поиграть! а собака вполне адекватна!просто иногда отпускают на выгул! она не агрессивна!!!владельцы выпускают погулять домашних питомцев которые сидят на привязи, и ничего в этом плохого не вижу, если собака адекватна, она нагулялась и пришла! а ваши мелкие шавки, которые засирают всееееееееее вокруг, а для вас они хороши и предлестны, так я бы лучше на вас штраф накладывала, все детские площадки, все тротуары, все в дерьме ваших псинок! ваааааааааас, именно вас и надо штрафовать за безолаберность и загрязнения участков близлижайших улиц и территорий в целом! уж оочень неприятно ходить по говну вашей собаки! хотите любите, так убирайте! за цепными собаками то убирают их хозяева! а мы ходим по говну ваших!
Ириска, 21 ноября 2019 14:33
Это проблема нашего государства что нет порядка, несоблюдение законов со стороны граждан и контроля за их исполнением! Штрафовать и привлекать к ответственности. Сочувствую Ираиде, жаль что у нас так всё!
Наталья, 22 ноября 2019 16:31
Барабашка ! Вам воздастся по вашим словам очень скоро!
Аноним, 21 ноября 2019 16:20
НВР:
Нет,не будет даже штрафа...
Ди, 21 ноября 2019 16:29
Да стрелять надо псов ,если бы мою ласточку укусили,сама бы загрызла и хозяина и псину
Аноним, 22 ноября 2019 00:31
Хозяина
Аноним, 21 ноября 2019 16:35
Сегодня собачку загрызла,завтра ребенка,и полное наплевательство на людей,вот уж воистину страна,где пока гром не грянет,поп не перекрестится
Аноним, 21 ноября 2019 20:52
не поп , а мужик...
Аноним, 21 ноября 2019 22:57
Неправильно.
Это слова из текста роли зоошизы про мифических доххантеров: Сегодня он убил собаку, а завтра - человека.
Но пока получается наоборот.
Бродячие собаки убивают и людей и домашних собак.
Аноним, 21 ноября 2019 20:56
У меня пару лет назад тойчика тоже дворняга загрызла сразу насмерть, даже пикнуть не успел. Но тут сам тойчик виноват, был в дуже питбулем и на все задирался, не соизмеряя весовые категории.
Аноним, 21 ноября 2019 21:26
У меня первая маленькая собачка Йорк,но когда я хожу с ней гулять,я как "гусь", сначала обзор вокруг, а затем её с рук отпускаю дела делать. Многие говорят, что пусть понюхаются,но не знаешь, чем это может закончиться,если большая собака, пусть даже очень воспитанная!!!
Аноним, 21 ноября 2019 21:56
Жалко малышика
Лана, 21 ноября 2019 22:08
За такими огромными собаками нужно смотреть, а они просто бегают, жуют из помойки и терзают маленьких собачек и детей. Хозяев нужно наказывать. Садить в тюрьму, а собак этих пристрелить. Дальше будет хуже. Люди, дети итд
Аноним, 22 ноября 2019 16:54
Как его посадить, если УК предусматривает посадку только при смерти человека? И то мягкую посадку, типа поселения, и ненадолго (вроде пары лет).
Анна, 21 ноября 2019 22:20
Из -за этой собаки встречаем ребенка со школы. Хозяевам всем по барабану
Аноним, 21 ноября 2019 22:58
"Достаточно одной тавлэтки!" (с)
Аноним, 21 ноября 2019 23:01
РФ принимает закон, а Новосибирская область его редактирует. Миленько! Ищем хорошего адвоката и читаем правильные законы.
Аноним, 21 ноября 2019 23:07
Зато у них, у хозяев этой собаки чёрной, на заборе до сих пор висит плакат Навальный 2018! Позорники. Порядок лучше бы во дворе навели.
Аноним, 21 ноября 2019 23:09
По-моему судить надо владелицу маленькой собачки. За ненадлежащий уход и оставление в опасности. Такого ребеночка угробила.
Виктория, 22 ноября 2019 00:07
Владельца большой собаки надо винить, а не маленькой была бы у вас такая история я посмотрела как вы бы отриогировали
Аноним, 22 ноября 2019 03:00
я хожу гулять с йорком при виде больших собак он тоже задирается, беру его на руки, несколько раз было, что большие собаки прыгают на меня чтобы его достать, я считаю, что хозяева собак виноваты в том, что их большие псы бегают без присмотра
Аноним, 22 ноября 2019 15:12
У меня крупная порода,но у нас такого нет. Большие ходят в намордниках и на поводках, а маленькие ходят пешком на поводках им тоже надо ходить, а не на руках сидеть.
Лиса, 22 ноября 2019 16:37
Нужно не только принимать законы,но и проверять как их исполняют на местах. А то сидит где то на отшибе жирный и делает,что ему хочется? А денюшку в карман!!! Если бы были "народные избраники"с народом,на земле,не на 3этажах своих замках,то они бы знали все проблемы,и не только собачников.
Ирина, 22 ноября 2019 17:10
Без фото и видеофиксации инцидента суд расматривать это дело не будет! Так же должно быть заключение ветврача что характер и ширина укуса соответствует именно предполагаемой собаке агрессуру
Ольга, 22 ноября 2019 17:49
У нас был шпиц 10 мес. 21.09.2019 года собака породы алабай принадлежащая сторожу стройки загрызли нашего, стройка во дворе дома с забором металопрофиль весь в щелях и собака алабай без привези. Порядка 10 человек сотрудников стройки устно подтвердили принадлежность алабаю сторожу. Видеозаписи с подъездов где собака без препятствий передвигаться по двору и заходит в калитку стройки, есть фото собаки после случившегося на привези к вагончику сторожа. И вот ответ полиции. По словам сторожа собака не его и случайно забежала, загрызли на территории стройки мою и убежала. Факты все переврали. Я, муж, дежурный полиции и сторож стоим на стройки и наблюдаем привязанную собаку на строительную ленту. Алабай выбежал с территории стройки схватил нашего за холку и под забор. Строительная компания покрывает сторожа, сотрудники бояться подписаться из за страха потери работы. Собака и их кусала.я сочувствую хозяйке погибшего персика.

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