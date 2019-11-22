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Заманил на фотосессию и арестовал объявленную в розыск девушку ГУФСИН Екатеринбурга

08:45 22.11.2019 Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Мечтающая стать моделью арестантка, не исполняла предписанное судом наказание: 400 часов обязательных работ на кладбище за незаконное приобретение наркотиков. Она подготовилась к фотосессии — сделала макияж, подобрала соответствующий наряд.

Заманил на фотосессию и арестовал объявленную в розыск девушку ГУФСИН Екатеринбурга
Свердловское ГУФСИН заманило девушку, скрывавшуюся от работ на кладбище, на фотосессию

В Екатеринбурге сотрудники ГУФСИН по Свердловской области заманили девушку, осужденную за покупку наркотиков, на фотосессию, чтобы задержать ее. Как сообщает пресс-служба ведомства, девушка не исполняла решение суда и не ходила на назначенные ей обязательные работы.

Как рассказали в ГУФСИН, 7 февраля Орджоникидзевский районный суд уральской столицы назначил девушке 400 часов обязательных работ за незаконное приобретение наркотических веществ без цели сбыта через закладку. В ГУФСИН решили, что девушка будет отрабатывать наказание, прибираясь на Широкореченском кладбище. Но она прогуливала работу, по месту жительства не бывала, не отвечала на звонки инспектора. Тогда материалы по ней передали в отдел розыска.

В ноябре девушку объявили в федеральный розыск. В ее соцсетях сотрудники ГУФСИН обнаружили, что она хочет стать моделью. Тогда от имени модельного агентства инспекторы предложили ей провести пробную фотосессию и назначили встречу в одной из фотостудий.

«Девушка с радостью согласилась. Она подготовилась к фотосессии — сделала макияж, подобрала соответствующий, на ее взгляд, наряд. В фотостудии ее ждали сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области. Гражданка была доставлена в отдел полиции по месту задержания, затем в суд», — рассказали в управлении.

Ленинский районный суд заменил девушке оставшуюся часть наказания на два месяца лишения свободы.

Источник: nak.com

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