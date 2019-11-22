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Встал бы на колени перед матерью инвалид-колясочник из Бердска Аркадий Ситников

09:04 22.11.2019, Елена Белоусова Фото: Марины Волковой
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В честь Дня матери «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает о ваших мамах. Героиня нашей рубрики — Галина Ситникова.

Встал бы на колени перед матерью инвалид колясочник из Бердска Аркадий Ситников
Мама Аркадия Ситникова рядом с ним каждую секунду
Сюжет: Мамочка милая моя
Встал бы на колени перед матерью инвалид колясочник из Бердска Аркадий Ситников

Встал бы на колени перед матерью инвалид-колясочник из Бердска Аркадий СитниковФирменные оладьи печет детям начальник соцзащиты БердскаЕщё 1 новость

24 ноября — День матери. В честь праздника «Курьер. Среда. Бердск» в рубрике «Мамочка милая моя» рассказывает о мамах Бердска.
Жизнь Аркадия Ситникова разделилась на «до» и «после» летним днем 2009 года. После работы 23-летний бердчанин отправился в гости к другу. В ожидании, пока баня прогреется, друзья решили искупаться на химзаводском озере в Бердске. В результате неудачного ныряния он получил шейную травму. С того времени у него обездвижены не только ноги, но и руки. Он признан инвалидом 1 группы пожизненно.

Несмотря на полную обездвиженность бердчанин ведет активную социальную жизнь. Аркадий возглавляет общество инвалидов колясочников в Бердске, помогая людям. Поначалу было тяжело, но поддержка мамы помогла не пасть духом. Она и сейчас всегда рядом, каждый день и каждую секунду проводит с сыном.

Утро Галины Ситниковой начинается не с чашечки кофе. В первые минуты после сна, она занимается сыном: перевязки, личная гигиена, кормление. И так каждый день уже 10 лет.
— За все, что ты для меня делаешь, я бы хотел встать на колени и поблагодарить. Мама — ты моя жизнь! — признался Аркадий.

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