Встал бы на колени перед матерью инвалид-колясочник из Бердска Аркадий Ситников

Мама Аркадия Ситникова рядом с ним каждую секунду

24 ноября — День матери. В честь праздника «Курьер. Среда. Бердск» в рубрике «Мамочка милая моя» рассказывает о мамах Бердска.

Жизнь Аркадия Ситникова разделилась на «до» и «после» летним днем 2009 года. После работы 23-летний бердчанин отправился в гости к другу. В ожидании, пока баня прогреется, друзья решили искупаться на химзаводском озере в Бердске. В результате неудачного ныряния он получил шейную травму. С того времени у него обездвижены не только ноги, но и руки. Он признан инвалидом 1 группы пожизненно.

Несмотря на полную обездвиженность бердчанин ведет активную социальную жизнь. Аркадий возглавляет общество инвалидов колясочников в Бердске, помогая людям. Поначалу было тяжело, но поддержка мамы помогла не пасть духом. Она и сейчас всегда рядом, каждый день и каждую секунду проводит с сыном.

Утро Галины Ситниковой начинается не с чашечки кофе. В первые минуты после сна, она занимается сыном: перевязки, личная гигиена, кормление. И так каждый день уже 10 лет.

— За все, что ты для меня делаешь, я бы хотел встать на колени и поблагодарить. Мама — ты моя жизнь! — признался Аркадий.