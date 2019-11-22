7 лучших продуктов для густоты и роста волос

Для здоровья и красоты волос нужно употреблять определенные продукты, которые действуют на шевелюру лучше синтетических добавок и БАДов. Авокадо, яйца и цитрусы оказывают благоприятное влияние на волосы, а какие всем известные продукты продолжат список полезных, узнаем в статье.

Хотите ускорить рост волос, пейте морковный сок каждый день

Каждая прядь волос состоит из содержащих кератин клеток, которым требуется ежедневное питание в виде минералов и витаминов. Если добавить в рацион определенные продукты, это поможет сделать волосы длинными и сильными.

Яйца: протеин. Кератин, из которого состоят волосы, является белком. Белок – это главный строительный материал для волос, поэтому он обязательно должен присутствовать в питании в достаточном количестве. Один из самых богатых природных источников белка – яйца.



Шпинат и другие темно-зеленые овощи обеспечивают организм железом. Железо является важным минералом, который необходим клеткам волос. Когда тело испытывает недостаток в железе, кислород и питательные вещества не транспортируются должным образом к корням волос и фолликулам, что может замедлять рост волос, ослаблять их и даже вызывать выпадение.

Цитрусовые: витамин С. Для усвоения железа организму необходим витамин С. Кроме того, витамин С важен для производства коллагена. При активной выработке коллагена формируются капилляры, которые соединяются со стержнями волос, и таким образом ваша шевелюра получает улучшенное снабжение питательными веществами. Это ускоряет рост волос и делает их сильнее.

Орехи и семена: жирные кислоты омега-3. Жирные кислоты омега-3 питают волосы и поддерживают густоту. Поскольку тело не может вырабатывать эти полезные жиры, получать их нужно из своего рациона.

Цельные зерна: биотин. Биотин необходим для пролиферации клеток и играет важную роль в производстве аминокислот (белка), необходимых для роста волос.

Морковь: витамином А. Хотите ускорить рост волос, пейте морковный сок каждый день. Волосы содержат самые быстро растущие ткани в организме, и витамин А необходим для роста каждой клетки. Также этот витамин помогает коже головы производить натуральное масло кожного сала, которое сохраняет ее и корни волос здоровыми.

Авокадо: витамин Е. Витамин Е улучшает кровообращение и помогает фолликулам работать более эффективно, способствуя росту волос. Он также поддерживает в коже головы баланс уровней масла и PH, нарушение которого ведет к проблемам с перхотью, засорению волосяных фолликул и остановке рост волос.

Источник: МедикФорум