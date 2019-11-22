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Общество / Стиль жизни

С 1 июня 2020 года россияне будут проходить тесты на наркотики при получении водительских прав

08:34 22.11.2019 Фото: pxhere.com
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В связи с обеспокоенностью россиян, глава ведомства Вероника Скворцова решила отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

С 1 июня 2020 года россияне будут проходить тесты на наркотики при получении водительских прав

Временно отложили вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей

С первого июля будущего года при получении водительских прав россияне будут проходить тесты на наркотики и злоупотребление алкоголем.

Об этом говорится в приказе Минздрава России, размещенном на сайте ведомства. Он уже зарегистрирован.

В нем написано, что подпункты 8 и 9 пункта 6 порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители вступят в силу с первого июля 2020 года.

В этих пунктах говорится о порядке медосвидетельствования водителей и проведение лабораторных и инструментальных исследований.

Там же на сайте Минздрава уточняется, что в связи с обеспокоенностью россиян, глава ведомства Вероника Скворцова решила отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

При этом ведомству еще предстоит провести дополнительный анализ методов для освидетельствования, чтобы обеспечить их эффективность при адекватном ценообразовании в регионах.

Источник: РГ

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