5 способов быстрого избавления от прыщей в домашних условиях

Прыщик на лице может появиться перед самым важным вечером. Мы собрали эффективные способы, которые помогут быстро избавиться от высыпаний.

Быстро убрать прыщик на лице можно с помощью очищающей маски, которую легко приготовить в домашних условиях

Наши привычки, косметический уход, рацион и стиль жизни может провоцировать появление высыпаний на коже. Для того, чтобы избежать — обратитесь к специалисту, который сможет определить проблему.

Если серьезных нарушений нет, тогда можно прибегнуть к эффективным домашним методам, которые помогут быстро убрать прыщик на лице! Начнем с первого?

1. Лимонный сок

Лимонный сок — это один из многофункциональных компонентов в косметических продуктах. Он помогает осветлить пигментацию, убрать жирный блеск и высыпание на коже. Нанесите пару капель на ватный диск и смочите водой. Приложите к определенному участку на 15-20 минут. Повторяйте два раза на день. SOS-средство для важного дня!

2. Жидкий мед

Нанесите мед на проблемные участки. Смойте через 20-30 минут. Этот компонент является природным антибиотиком, который способен очистить кожу от прыщей и других высыпаний. Совсем недавно мы рассказали: рецепты медовой маски для лица, губ и волос.

3. Сделайте специальную маску

Быстро убрать прыщик на лице можно с помощью очищающей маски, которую легко приготовить в домашних условиях. Вам понадобится немного белой глины (основа). Добавьте измельченную таблетку аспирина, пару капель лимонного сока и витамин А, Е (жидкий). Можно наносить точечно. Повторяйте два раза в неделю, пока не избавитесь от высыпаний на коже. Кстати, такая процедура подойдет для осветления пигментации после акне.

4. Используйте зеленый чай

Зеленый чай — антиоксидант, который очищает организм от токсинов и выравнивает тон кожи. Есть два простых варианта. Возьмите пакетик и приложите на пару минут или сделайте лед, которым можно протереть проблемные участки.

5. Эфирное масло мяты

Эфирные масла обладают противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Смешайте три капли этого компонента с витамином Е (2-3 капли). Нанесите смесь на ватный диск, а затем — приложите на пару минут. Также можно использовать: масло чайного дерева, розмарина, лимона или жожоба.

Источник: Хочу